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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
20.10.2018 - 10:41, Son Güncelleme:

Cedi Osman kariyer rekoru kırdı! Cleveland kaybetti...

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Cedi Osman kariyer rekoru kırdı! Cleveland kaybetti...

NBA'in Cleveland Cavaliers takımının formasını giyen milli oyuncus Cedi Osman'ın kariyer rekoru kırdığı gece Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves'a yenildi.

LeBron James'in Los Angeles Lakers'a imza atmasından sonra Cleveland Cavaliers'ta kısa forvet pozisyonunda ilk 5'e yerleşen milli oyuncumuz Cedi Osman, kariyer rekorları kırdığı bir geceyi geride bıraktı.

Sahada 35 dakika kalan Cedi, 9/17 saha içi isabeti (4/7 üçlük) ile 22 sayı 3 ribaund 8 asist ve 1 top çalma ile oynadı. Cedi, üç sayı isabeti, sayı ve asist kategorilerinde kariyer rekorlarını kırdı. Takımın en önemli oyuncusu olan deneyimli Kevin Love ile uyumu dikkat çeken Cedi, özellikle topla potaya devrilmelerinde ve takımı yönlendiren asistlerindeki özgüveni ile dikkat çekti. Cleveland'da Love ise 25 sayı 19 ribaund ve 7 asist ile oynadı.

23 yaşındaki oyuncunun bu performansını daha da özel kılan bir detay ise onu bu maçta savunan oyuncunun NBA'in en iyi savunmacıları arasında gösterilen Jimmy Butler'ın olması oldu. Cedi, önceki gün sezon açılışında Toronto Raptors maçında da 2 kez yılın savunmacısı seçilen Kawhi Leonard'a karşı 17 sayı 10 ribaundla oynamıştı.

Minnesota Timberwolves'ta ise galibiyeti getiren oyuncu tartışmaların odağındaki Butler oldu. Takımdan ayrılmak istediğini açıklamasına rağmen bir türlü uygun takas denklemi kurulamadığı için takımda kalan ve bundan memnun olmayan Butler, karşılaşmayı 33 sayı 7 ribaund 3 asist 4 top çalma ve 2 blok ile tamamladı. Butler 33 sayısını 12'de 10 saha içi isabeti ve 12'de 12 serbest atış isabeti ile buldu. Ayrıca, Andrew Wiggins de 22 sayı attı.

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