Cedi Osman ile Justin Timberlake bir arada!

Konserin ardından kulise geçen Cedi, ünlü sanatçı ile çekildiği hatıra fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ced, paylaşımında, Timberlake'e ithafen, "İnanılmaz bir konserdi! Sizinle tanışmak bir onurdu..." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Cedi Osman'ın bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

It was an amazing concert! Honored to meet you... @jtimberlake pic.twitter.com/g5hBR78nCb