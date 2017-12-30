« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Cedi Osman, Cenk Tosun transferini açıkladı!

Cedi Osman, Cenk Tosun transferini açıkladı!

Everton'a transfer olması gündemde olan Cenk Tosun, NBA'deki milli yıldızımız Cedi Osman'ın All-Star oylaması için sosyal medyadan destek verdi.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Genç basketbolcu da karşılık olarak Cenk'e teşekkür etti ve transferi ile ilgili olarak, "Senin için de hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı. Bu mesaja karşılık veren golcü futbolcu attığı mesajda transferi yalanlamadı.

Beşiktaş'ta başarılı bir sezon geçiren ve ara transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olması beklenen Cenk Tosun, NBA'deki milli yıldızımız Cedi Osman'a sosyal medyadan destek verdi.

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi için Cenk Tosun, "Cedi Osman #NBAVote" mesajını paylaştı.

Cedi Osman, Cenk Tosun transferini açıkladı

Bu destek mesajına kısa sürede geri dönüş sağlayan genç basketbolcu da, "Abi çok teşekkür ederim. Senin için de hayırlısı olsun." diyerek yanıt verdi.

Cedi Osman, Cenk Tosun transferini açıkladı

Transferi yalanlamadı
Mesaj kısa zamanda sosyal medyada büyük yankı uyandırırken transfer konusunda sessizliğini sürdüren Cenk Tosun, herhangi bir yalanlamada bulunmadı ve "Gururumuzsun kardeşim" diyerek cevap verdi. (Fanatik)

Transfer HaberleriBasketbol

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ