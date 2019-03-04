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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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04.03.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Cedi Osman attı, Cavaliers kazandı

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Cedi Osman attı, Cavaliers kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın 14 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers, Orlando Magic'i 107-93 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Cedi Osman, takımı Cavaliers'ın sahasında Magic'i 107-93 mağlup ettiği maçta 34 dakika 5 saniye süre aldı ve 14 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 3 top çalmalık performans ortaya koydu.

Sezonun 16. galibiyetini alan Cavaliers'ta Jordan Clarkson 18, Collin Sexton 17, Kevin Love 16 sayı attı.
Nikola Vucevic'in 28, DJ Augustin'in 19 sayısı Magic'te sezonun 35. yenilgisini önleyemedi.

Harden'dan 42 sayı

Houston Rockets, deplasmanda Boston Celtics'i 115-104 mağlup etti.
Üst üste 5. olmak üzere 38. maçını kazanan Rockets'ta James Harden 42 sayı, 7 ribaunt, 4 asistle galibiyette ön plana çıktı. Harden, bu sezon 24. kez 40 ve üstünde sayı atmayı başardı. Konuk takımda Eric Gordon 32 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Chris Paul 15 sayı, 6 ribaunt, 12 asistlik performans sergiledi.

Bu sezon 26. mağlubiyetini yaşayan Celtics'te Kyrie Irving 24 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Al Horford 19 sayı, 6 ribauntla oynadı.
NBA'e 7 maçla devam edilecek.

NBA'de gecenin toplu sonuçları:
Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers: 108-118
Boston Celtics-Houston Rockets: 104-115
Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 118-123
Los Angeles Clippers-New York Knicks: 128-107
Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 107-93
Detroit Pistons-Toronto Raptors: 112-107 (Uzatmada)
Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 135-121
Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 99-95

 

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