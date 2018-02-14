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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol Cedi Osman LeBron ile olan sevincini anlattı: O an...
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Basketbol
Koray DURKAL
14.02.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

Cedi Osman LeBron ile olan sevincini anlattı: O an...

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NBA Sundays kapsamında oynanan Boston Celtics - Cleveland Cavaliers maçı öncesi sorularımızı yanıtlayan Cedi Osman, LeBron James ile yaşadıkları sevinç hakkında konuştu.

Minnesota'yı 140-138 yendikleri maç sonrası LeBron James ile yaşadıkları sevinçle sadece Türkiye’de değil dünya medyasında da büyük ilgi gören Cedi Osman, yaşadığı bu anı, kişisel hedeflerini ve motivasyon kaynağını ilk kez anlattı. İşte Cedi Osman’ın Spor Arena için yaptığı özel açıklamalar;

Bu sezon kişisel hedeflerin neler?

Öncelikli olarak kişisel hedefim sezonu sağlıklı bir şekilde tamamlamak. Sezonu sakatlık yaşamadan tamamlayıp, şampiyonluk için mücadele etmek istiyorum. En büyük hedefim şampiyonluk için takımıma daha fazla katkı sağlamak diyebilirim.

Sana göre NBA ile Avrupa’da oynanan basketbolun farkları neler?

Bazı kurallar farklılık gösteriyor örneğin bir periyodu 12 dakika oynuyoruz ve 3 saniye kuralı var. Benim en sevdiğim farklılık, NBA’de Avrupa’dan daha hızlı daha akan bir oyun oynanması diyebilirim.

NBA’in Pazar günleri ABD dışındaki ülkelerde erken saatte yayınladığı NBA Sundays maçları aracılığıyla ailen başta olmak üzere, arkadaşların ve Türk basketbol severler seni izleyebiliyorlar. Bu konu hakkında neler söylemek istersin?

Ailem ve arkadaşlarımın beni izleyebilmesi gerçekten çok güzel bir duygu. Tüm Türkiye’ye de gerçekten çok minnettarım. Her zaman desteklerini hissediyorum. Özellikle Pazar günleri beni erken saatte televizyonlarından izleyebildiklerini bilmek, benim daha fazla motive olmamı sağlıyor.

LeBron ile sevincin ve fotoğrafın çok konuşuldu. O an ne hissettin?

Maçın bitmesine çok kısa bir süre kalmıştı, ama King (LeBron için) o sayıyı attı ve maçı kazandık. Galibiyeti de o şekilde kutladık. Galibiyetin sevincini LeBron ile ilk yaşayanlardan birisi olmak inanılmazdı!

Cedi Osman LeBron ile olan sevincini anlattı: O an...

 

 

 

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