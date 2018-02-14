Cedi Osman LeBron ile olan sevincini anlattı: O an...
NBA Sundays kapsamında oynanan Boston Celtics - Cleveland Cavaliers maçı öncesi sorularımızı yanıtlayan Cedi Osman, LeBron James ile yaşadıkları sevinç hakkında konuştu.
Minnesota'yı 140-138 yendikleri maç sonrası LeBron James ile yaşadıkları sevinçle sadece Türkiye’de değil dünya medyasında da büyük ilgi gören Cedi Osman, yaşadığı bu anı, kişisel hedeflerini ve motivasyon kaynağını ilk kez anlattı. İşte Cedi Osman’ın Spor Arena için yaptığı özel açıklamalar;
Bu sezon kişisel hedeflerin neler?
Öncelikli olarak kişisel hedefim sezonu sağlıklı bir şekilde tamamlamak. Sezonu sakatlık yaşamadan tamamlayıp, şampiyonluk için mücadele etmek istiyorum. En büyük hedefim şampiyonluk için takımıma daha fazla katkı sağlamak diyebilirim.
Sana göre NBA ile Avrupa’da oynanan basketbolun farkları neler?
Bazı kurallar farklılık gösteriyor örneğin bir periyodu 12 dakika oynuyoruz ve 3 saniye kuralı var. Benim en sevdiğim farklılık, NBA’de Avrupa’dan daha hızlı daha akan bir oyun oynanması diyebilirim.
NBA’in Pazar günleri ABD dışındaki ülkelerde erken saatte yayınladığı NBA Sundays maçları aracılığıyla ailen başta olmak üzere, arkadaşların ve Türk basketbol severler seni izleyebiliyorlar. Bu konu hakkında neler söylemek istersin?
Ailem ve arkadaşlarımın beni izleyebilmesi gerçekten çok güzel bir duygu. Tüm Türkiye’ye de gerçekten çok minnettarım. Her zaman desteklerini hissediyorum. Özellikle Pazar günleri beni erken saatte televizyonlarından izleyebildiklerini bilmek, benim daha fazla motive olmamı sağlıyor.
LeBron ile sevincin ve fotoğrafın çok konuşuldu. O an ne hissettin?
Maçın bitmesine çok kısa bir süre kalmıştı, ama King (LeBron için) o sayıyı attı ve maçı kazandık. Galibiyeti de o şekilde kutladık. Galibiyetin sevincini LeBron ile ilk yaşayanlardan birisi olmak inanılmazdı!
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