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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: Eurohoops / Foto: AFP
30.01.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

Cedi Osman, All-Star hafta sonunda boy gösterecek!

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Cedi Osman, All-Star hafta sonunda boy gösterecek!

Bu sezon sorumluluğu ve performansı artan Cedi Osman, bunun ödülünü All-Star hafta sonunda yer alarak taçlandıracak.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre milli basketbolcu Cedi Osman, ABD'nin Charlotte kentindeki Spectrum Center'ın ev sahipliğinde 16-18 Şubat'ta gerçekleştirilecek organizasyonun "Yükselen Yıldızlar" maçında Dünya Karması adına mücadele edecek.

Dünya Karması'nda Cedi Osman'ın yanı sıra Ben Simmons (Philadelphia 76ers), OG Anunoby (Toronto Raptors), DeAndre Ayton (Phoenix Suns), Bogdan Bogdanovic (Sacramento Kings), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Shai Gilgeous-Alexander (Los Angeles Clippers), Rodions Kurucs (Brooklyn Nets), Lauri Markkanen (Chicago Bulls), Josh Okogie (Minnesota Timberwolves) yer alacak.

ABD Karması'nda ise Jarrett Allen (Brooklyn Nets), Marvin Bagley, De'Aaron Fox (Sacramento Kings), Lonzo Ball, Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), John Collins, Trae Young (Atlanta Hawks), Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Jayson Tatum (Boston Celtics) sahaya çıkacak.

Öte yandan Boston Celtics'ten Kyrie Irving ABD Karması'nın, Dallas Mavericks'ten Dirk Nowitzki ise Dünya Karması'nın onursal antrenörü olarak karşılaşmada boy gösterecek.

Cedi Osman performansıyla dikkati çekiyor!

Cedi Osman, bu sezon NBA'de sergilediği performansla göze çarpıyor.

Etkili oyunuyla takımına önemli katkı sağlayan Cedi, son 4 maçında 25, 29, 17 ve 26 sayı kaydetti.

Milli basketbolcunun Miami Heat potasına gönderdiği 29 sayı ise kariyer rekoru olarak kayıtlara geçti. Cavaliers'ın önemli bir parçası haline gelen Cedi, bu sezon 12.7 sayı, 4.7 ribaunt, 2.2 asist ortalamaları yakaladı

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