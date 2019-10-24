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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
24.10.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

Cedi iyi başladı, Kyrie Irving 50 sayı attı

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Cedi iyi başladı, Kyrie Irving 50 sayı attı

NBA'de Brooklyn Nets formasıyla ilk maçına çıkan Kyrie Irving, 50 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performansına rağmen takımının Minnesota Timberwolves'a 127-126 yenilmesini önleyemedi. Temsilcimiz Cedi Osman ise takımı Cleveland Cavaliers'ın Orlando Magic'e 94-85 mağlup olduğu mücadelede 13 sayı kaydetti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves'a 127-126 yenilen Brooklyn Nets'in all-star oyun kurucusu Kyrie Irving, 50 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist üretti.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Minnesota Timberwolves, normal süresi 115-115 tamamlanan karşılaşmada, konuk olduğu Brooklyn Nets'i uzatma sonunda 127-126 mağlup etti. All-star pivot Karl-Anthony Towns, 36 sayı, 14 ribaunt, 3 top çalma ve 3 blokla Timberwolves'un en etkili ismi oldu. Andrew Wiggins de 21 sayı, 8 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Nets formasıyla ilk maçına çıkan Kyrie Irving, 50 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle etkileyici bir performans sergilemesine karşın mağlubiyeti önleyemedi.

Raptors sezona galibiyetle başladı
Raptors sezona galibiyetle başladı

Cedi'den 13, Furkan'dan 3 sayı

Ligdeki milli basketbolculardan Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Orlando Magic'e 94-85 kaybettiği mücadeleyi, 13 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle tamamladı.

Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz ise Boston Celtics'i 107-93 yendikleri maçta 3 sayı ve 4 ribaunt üretti.

Ev sahibi 76ers'ta Ben Simmons 24 sayı, 9 asist, 8 ribaunt, Tobias Harris 15 sayı, 15 ribaunt ve Joel Embiid 15 sayı, 13 ribaunt, 3 blokla oynadı.

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