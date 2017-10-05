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Cedi ilk kez sahne aldı!

NBAPreseason'da Cedi Osman, Cleveland Cavaliers formasıyla ve Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers ile ilk kez sahaya çıktı.

Hürriyet Haber
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NBA Preseason‘da heyecan devam ederken Cedi Osman‘ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers evinde konuk ettiği Ersan İlyasova‘lı Atlanta Hawks‘a 109-93'lük skorla farklı kaybetti.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gösterdiği performansla büyük alkış alan Cedi Osman, bu sabaha karşı 15 dakika süre alırken, 1/3 üç sayı, 2/6 şut isabetiyle 6 sayı-2 ribaunt-2 asistle maçı tamamladı. Henüz ilk maçı olmasına rağmen Cedi, yavaş yavaş formunu arttıracağının ve önümüzdeki günlerde lige daha da ısınacağının sinyallerini verdi.

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