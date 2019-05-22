Cech, Chelsea'ye dönüyor! Emekli olacağını açıklamıştı...
Arsenal'le olan sözleşmesini uzatmayacağını ve sezon sonunda emekli olacağını açıklayan Petr Cech, Chelsea'ye dönüyor! Ama bir farkla...
İngiliz basını, tecrübeli eldiven Petr Cech'in Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi finali sonrası futbolu bırakacağını ama farklı bir görevle Chelsea'ye döneceğini yazdı...
Kasım 2017'de, Michael Emenalo'nun ayrılması sonrası Sportif Direktör pozisyonunda kimsenin görev yapmadığı Chelsea, bu pozisyon için eski oyuncusu Petr Cech ile masaya oturdu ve anlaşma sağladı.
Emenalo sonrası omzuna büyük yük alan Chelsea Direktörü Marina Granovskaia, Cech'in gelişiyle birlikte bazı görevleri Çek isme devredecek.
Bunların arasında oyuncularla yönetim arasında iletişim ve transferde fikir alışverişi yapma olduğu söyleniyor.
Cech de bu haberler sonrası sosyal medya hesabından; "Haberleri gördüm ve tek söyleyebileceğim, şu an için sadece, önümüzdeki Avrupa Ligi finaline odaklanmış olduğum." açıklamasını yaptı.
Cech'in dışında Lampard ve Terry'nin de önümüzdeki yaz itibariyle takıma farklı rollerde geri kazandırılacağı söylentileri İngiliz basınında ciddi şekilde yer almaya başladı...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle