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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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GeriFutbol Çebi'ye göre şampiyonluk için en şanslı takım Beşiktaş!
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Futbol
A.A
01.04.2018 - 19:20, Son Güncelleme:

Çebi'ye göre şampiyonluk için en şanslı takım Beşiktaş!

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Çebi'ye göre şampiyonluk için en şanslı takım Beşiktaş!

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının bir çıt daha hepsinden yukarıda olduğunu düşünüyorum." dedi.

Çebi, Batı Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu tarafından Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otelde düzenlenen ödül törenine katıldı.

Burada gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan Çebi, "Spor Yöneticiliği" dalında kendisine verilen ödülden dolayı onur duyduğunu söyledi.
Ligin bitimine az bir süre kaldığını ifade eden Çebi, "Düşme hattındaki takımlar, şampiyon olmak için oynayanlar, ikinci, üçüncü ve beşinci olmak için oynayan takımlar kendi aralarında gerçekten çok ciddi bir mücadele verecekler. Ben 17 takımın da hırslandıkları zaman çok önemli ve iyi maçlar çıkardığını görebiliyorum. Dolayısıyla bir şey söylemek için çok erken ama bana göre Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının bir çıt daha hepsinden yukarıda olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Soru üzerine Kardemir Karabükspor ve bazı diğer köklü kulüplerin yaşadığı sorunlara da değinen Çebi, Türk futbolunun sorununun ekonomik kriz olduğunu, her kulübün kapısının önünde bu sorunun bulunduğunu ifade etti.

KINIYORUM...
Kardemir Karabükspor'la ilgili geçmişte her türlü hizmeti yaptıklarını belirten Çebi, şunları kaydetti:

"Bu işler nöbet konusudur, sırayla yapılır. Sırası gelen arkadaşların ekonomileriyle uğraşmaları yerine biraz da kalkıp Karabük'ün menfaatleri ve halkının çok değer verdiği Karabükspor'a el atmış olmasını çok arzu ederdim. Ama maalesef onlar kendi ekonomilerine çalıştı. Karabükspor'u da bu hale getirdiler. Kendilerini de buradan kınıyorum. Karabükspor'a tekrar el atıp, sahip çıkıp, tekrar nasıl bu hale getirdilerse eski yerine tekrar borçsuz bir şekilde koymaları gerekir." 

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