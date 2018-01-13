Çebi'den flaş sözler! Bu hava bizi şampiyon yapar

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-Beyazlılar’ın Antalya kampıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Başarılı yönetici, teknik ekibinden oyuncularına kadar herkes için olumlu bir kamp dönemini geride bıraktıklarını ve bu pozitif görüntünün sezonun ikinci yarısına yansıyacağını söyledi. Çebi, “Son iki sezonun şampiyonu biziz... Sezonun ilk yarısında beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık ancak yarışın içindeyiz. Takımda çok iyi bir hava var. Kamp, takım için çok verimli geçti. Oyuncularda neşe ve birliktelik hakim... Bu hava, bizi şampiyon yapar...

İkinci yarıda herkes farklı bir Beşiktaş izleyecek. Yönetim olarak teknik ekip ve oyuncularımıza sonuna kadar güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Gelişmeler oldukça...’

Transfer konusunda da konuşan Çebi, “Başkanımız Fikret Orman başta olmak üzere yönetici arkadaşlar bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. İstediğimiz şartlar oluşursa Cenk Tosun’un yerine bir forvet transferi yapmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili gelişmeler oldukça gerekli bilgileri kamuoyuyla paylaşırız” sözlerini sarf etti. (Fanatik)