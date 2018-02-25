Çebi'den derbi zaferi yorumu! İlahi adalet...
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe’yi 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. Siyah-beyazlı yönetici, hem derbi hem de şampiyonluk hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Çebi’nin açıklamalarından derlenenler şöyle:
"İlk devreye göre ikinci yarı çok iyi oynadı Beşiktaş. Ofsayt bir gol ve verilmeyen bir penaltı var. Buna rağmen alınan 3-1'lik sonuç…. İlahi adalete inanmamak mümkün değil. İlerisi için bir moral oldu. Kupayı alan biz olacağız inşallah. Quaresma büyük bir oyuncu Beşiktaş için çok önemli hakkını çok güzel verdi. Quaresma'ya teşekkür ederim."
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