Çebi tabuları yıka yıka kazandı

Sorular

1- Beşiktaş’ın yeni başkanı ahmet Nur Çebi oldu. Çekişmeli geçmesi beklenen yarışı farklı kazandı. Bunu doğuran temel sebep neydi? Ve Çebi, başarılı olacak mı? Ne yapması lazım?

2- Avcı ile ocağa devam edeceğini söyledi Çebi ama sonuçlar böyle olursa, o kadar gitmeyeceğini; hatta derbi kötü bir sonuçla biterse Avcı’nın da bırakabileceğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz?

3- Derbi Beşiktaş ve Avcı için kırılma niteliğinde. Vodafone Park’ta sizce kazanan kim olur, Beşiktaş mı Galatasaray mı? Ek olarak; Falcao 1 maç oynasın 1 maç dinlendirilsin diye mi alındı?

4- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’de Real Madrid’i ağırlayacak. İki taraf için de kritik bir maç olacak. Galatasaray için nasıl bir sonuç bekliyorsunuz. Real’de Modric ve Bale gibi önemli isimler yok…

5- Fenerbahçe, Denizli’de tat vermese de kazandı. Emre’li ve Emre’siz iki ayrı görüntü devam ediyor. Genç kaleci altay’ın yan top sıkıntısı sürüyor. Yanal, kalede bir nöbet değişikliğine gitmeli mi? 5

6 - Ünal Karaman, Trabzonspor’u yavaş yavaş zirveye taşıyor. Üç büyüğe bakınca bu sezon Karaman için şampiyonluk fırsatı taşıyor. Sizce bunu kullanabilecek mi, elindeki kadro buna yeterli mi?

Moderatör: Kenan BAŞARAN





CENGİZ SEMERCİOĞLU

SİHİRLİ DEĞNEĞİ YOK Kİ!

1- Benim adayım da favorim de Çebi’ydi. Tahmin ettiğim gibi de zorlanmadan kazandı. Ha Beşiktaş’ta bir şey değişir mi, orası tartışılır. 2. başkan olarak Orman yönetiminde 6.5 yıl yer almış bir isim Çebi. “Orman’a hakkımı helal etmiyorum” demesi de bir seçim yatırımıydı. Eski yönetimden biri olarak eski yönetimi eleştirdi ve kazandı. Ama elinde sihirli değnek yok, Beşiktaş’a kısa sürede büyük bir değişim yaşatamaz. Hangi başkan yaşattı ki?



DERBİDE YENİLİRSE DEPREM OLUR



2- Ocak’a kadar koskoca bir 2.5 ay var... Rahmetli Süleyman Demirel’in “Siyasette 24 saat çok uzun süredir” demesi gibi, futbolda da 2.5 ay olağanüstü fazla uzun süredir. 9 puanla 12’nci olan bir Beşiktaş’tan bahsediyoruz üstelik. 2.5 ayda Avcı’nın önünde bu hafta G.Saray, 22 Aralık’ta da F.Bahçe derbileri var. O kadar uzağa gitmeye gerek yok, G.Saray’ya kaybetsin Avcı’nın koltuğu büyük İstanbul depremi gibi sallanır.



FALCAO G.SARAY’IN BÜYÜK YARASI



3- Falcao, G.Saray’ın en büyük yarası. Geçen sezon Diagne’nin olduğu gibi. G.Saray, 2 sezondur karavana atıyor forvette. 20 gündür takımla çalışmıyor Falcao. Real kadrosuna alınmadı. Beşiktaş maçında 11’de olsa bile ne yapması bekleniyor? Falcao’lu G.Saray bir eksik çıkmış olur derbide. Son G.Saray-F.Bahçe maçı tarihin en kötü derbilerindendi. Bu maçta da üst düzey bir futbol beklemiyorum, beraberlik çıkar ancak.



REAL, KOLAY BİR GALİBİYET ALACAK



4- Galatasaray için Şampiyonlar Ligi her zaman farklı. En kötü döneminde bile havası değişiyor. Belki de Terim’in etkilenmesi gibi takım da Şampiyonlar Ligi’nin müziğinden etkileniyor! Real bu hafta Mallorca deplasmanında 1-0 yenildi, Şampiyonlar Ligi’nde 1 puanı var, bu maçı da kaybetmeye tahammülü yok. Üstelik karşısında nasıl bir futbol oynadığını hâlâ anlayamadığımız bir G.Saray var. Real, bu maçta kolay bir galibiyet alacaktır.



ALTAY LİNCİNE ASLA KATILMAM



5- Kimse kusura bakmasın, 21 yaşında bir kalecinin lincinin toplu hazzına katılmam. Bence de çok zayıftı, onun yüzünden galibiyet gidebilirdi ama Türkiye’de yerli kaleci sıkıntısı sadece F.Bahçe’nin sorunu değil...Neyse ki Milli Takım’a Mert’i bulduk. Biraz daha pişmeye ihtiyacı var Altay’ın. Ha F.Bahçe bu kaleciyle sezonu tamamlayabilir mi derseniz, bakın ona ‘zor o işler’ derim.



TRABZON FIRSATI KAÇIRMASIN



6- Sezon başında söyledim şampiyonluktaki favorim Trabzon. Görünen o ki bu yıl da 3 büyüklerin büyüklüğünün yerinde yeller esecek. Başakşehir’in son 2 sezondur kullanamadığı fırsatı Trabzon eline geçirirse kaçırmaz. Trabzon kendine güvenir, inanır ve sezon boyu bir iki kötü sonuçta dağılmazsa, taraftarla güçlü bağ sürerse mutlu sona ulaşabilir. Ahmet Ağaoğlu bunu sağlayabilir. Trabzonspor bu fırsatı kaçırmamalı.

HAFTANIN ENLERİ:

HAFTANIN TAKIMI: ALANYASPOR - Kimse bu işi sonuna kadar götürebileceklerine inanmıyor ama onlar liderlikte çok kararlı görünüyorlar.

TEKNiK DİREKTÖR: EROL BULUT - Akdeniz’in ruhuna uygun, keyifli bir futbol oynatıyor takımına. Alanya taraftarı çok şanslı.

TEKNiK FUTBOLCUSU: CANDEIAS - Antalya karşısında tam bir patlama maçına imza attı. Tabii bir maçla kalmamalı.

TEKNiK HAKEMİ: ALİ ŞANSALAN - Bir çok genç hakem iyi başlıyor ama zamanla bozuluyor. Umarım o üstüne hep koyar.

GÜNTEKİN ONAY

ÇEBİ’NİN LİSTESİ DE GÜÇLÜYDÜ

1- GENEL kurul, Serdal Adalı’yı Fikret Orman yönetiminin devamı gibi algıladı ve değişim istedi. Farkın temel nedeni buydu. Ayrıca Ahmet Nur Çebi’nin listesi daha güçlüydü. Çebi’nin başarılı olabilmesi için ilk şart camiayı birleştirmesi ve ekonomik olarak darboğazdan çıkacak bir yol bulmasından geçiyor. Ayrıca son dönemde yok olan sinerjiyi geri getirip takıma moral ve özgüven aşılaması da gerekli.

DERBİ DÖNÜM NOKTASI OLUR

2- Sonuçlar çok dramatik olmazsa Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı ile devam edecektir. Derbi Beşiktaş için bir dönüm noktası olacak. Kazanırsa önemli bir ivme yakalayıp bu kadar puan kaybına rağmen yarışta var olacak. Kaybederse yeni bir yapılanma için harekete geçilebilir.

HER ŞEYE RAĞMEN BEŞİKTAŞ

3- GAlATASARAY’ıN Real Madrid maçından çıkacak sonuç da derbiye olumlu veya olumsuz yansıyabilir. Sarı-kırmızılılar da iyi futbol oynamıyor ve krizdeki iki büyüğün maçında kaybeden tarafa ağır bir fatura çıkacak. Beşiktaş, evinde oynuyor ve yeni yönetimle birlikte yüksek bir enerjiyle sahaya çıkacak. Bu kötü sezonda dahi Siyah-beyazlılar iç sahada maç kaybetmedi. Ben Beşiktaş’ı her şeye rağmen bir adım önde görüyorum. Falcao’ya gelince, fiziksel olarak hiç hazır değil. Derbide Andone oynayacaktır.

ESKİ TERİM BU REAL’İ YENERDİ

4- Real son 1 yıldır iyi oynamıyor. Adından ve formasından çok uzakta. Ancak Şampiyonlar Ligi’ne erken veda etmemek için G.Saray maçını bir final olarak görüyorlar ve İstanbul’a yüksek bir konsantrasyonla gelecekler. Eski, cesur Terim, bu Real’i yenebilir. Ama Terim de eski Terim değil. Takımına güvenmiyor. Bu maç G.Saray için büyük bir fırsat. Kazanırsa puan, para, momentum, sezonun devamı için gereken özgüven gibi tüm pozitif değerleri cebine koyup devam edecek. Kaybederse hem Avrupa’da iddiası yok olacak hem de sorgulanmaya devam edilecek.

ALTAY’I KESMEK DOĞRU OLMAZ

5- Altay’ın kalecilik yetenekleri üst düzey fakat karar verilmesi gereken durumlarda ciddi hatalar yapıyor. Yan toplar da bunlardan biri. 21 yaşındaki bir kaleci hata yapa yapa tecrübe kazanacak. Şu aşamada kesmek onu geriye götürür. F.Bahçe iyi futbol oynamıyor ama 4 ön liberolu, sakatlıktan çıkmış H.ali ve Rodrigues’in olduğu Denizli’deki 11’den bundan daha iyisini beklemek iyimserlik olurdu.

KOLAY GOL DE YEMEZSE, OLUR

6- Trabzon kaleye kolay gidiyor, pozisyon üretmekte zorlanmıyor. Şampiyon adayları içinde hücum gücü ve yaratıcılığı en yüksek takım. Sosa gibi büyük bir usta var ve Sturridge de kalitesini ortaya koymaya başladı. Trabzon’un sorunu kalesini gole kapatamamak. Karaman, bunu kısmen dahi çözerse Trabzon, rakiplerinin şu görüntüsünü hesaba katarsak- şampiyonluk için en ciddi aday olur.

HAFTANIN ENLERİ

HAFTANIN TAKIMI: G.BİRLİĞİ - Fenerbahçe’yi Kadıköy’e yenen Antalyaspor’u deplasmanda 6-0 yenmeleri büyük bir iş.

TEKNiK DiREKTÖR: EROL BULUT - Onun yönettiği Alanyaspor, keyif veren futboluyla bu hafta da 5-2 kazandı.

TEKNiK FUTBOLCUSU: CANDEIAS - Antalya karşısında 3 gol ve 2 asistlik muazzam bir performansla farkı yaratandı.

HAKEMi: A.BİTİGEN - Yüksek skorlu Antalyaspor-Gençlerbirliği maçında başarılı bir yönetim gösterdi.

MEHMET ARSLAN: FALCAO TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI

ÇEBİ ÇOKTAN ALTERNATİF OLMUŞTU

1- Net, sayın Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman döneminde alternatif bir başkan adayı profili çizdi. Üstü kapalı ya da açık Orman yönetimini eleştirerek, göreve talip oldu. Aynı şeyi sayın Serdal Adalı için söylemek mümkün değil. Adalı, daha düşük bir profilde kaldı. Çebi, alternatif bir başkan adayıyken Adalı, Orman yönetiminin devamı olarak yansıdı kamuoyuna. Çebi, tabuları yıka yıka gelip başkan oldu. ‘Blok oy var’, ‘Orman ile o da çalıştı’ vs gibi söylemleri yıkıp rekor oyla seçildi. Aziz Yıldırım-Ali Koç yarışı gibi oldu. Yönetiminin başarısı Beşiktaş için yaratacağı kaynağa bağlı. Çok ciddi borçları var Beşiktaş’ın. Yeni bir kaynak yaratmak ve futbol takımını ayağa kaldırmak zorundalar aksi taktirde Mayıs ayında bir kongre daha bizi bekleyebilir.

AVCI’YI GÖNDERMEK YANLIŞ

2-Yanlış hatırlamıyorsam bir teknik ekibin takım içindeki maliyeti yaklaşık yüzde 18’lere ulaşıyor. Zaten ekonomik olarak büyük bir sıkıntı içinde olan Beşiktaş’ın teknik direktör değiştirme lüksünün olmadığını düşünüyorum. Bunun aksi bir karar ilerleyen günlerde yönetime çok daha ağır bir fatura olarak geri döner. Beşiktaş, transfer ederek değil, üreterek, yeni gençler yetiştirerek, çalışmaya ve antrenmana inanarak başarılı olmak zorunda. Mali yapısı da bunu gerektiriyor. Onun için Abdullah Avcı değişikliğinin Beşiktaş için parlak sonuçlar doğacağını inanmıyorum

GALATASARAY DERBİDE FAVORİ

3- Falcao konusu tam anlamıyla bir muamma ve bir hayal kırıklığına doğru yol alıyor. Bu konu şu an da gündeme taşınmıyorsa, bunun en büyük nedeni Andone’nin alternatif oyuncu olarak başarısı. Derbiye gelince... Şartlar her ne olursa olsun, G.Saray’ı daha şanslı buluyorum. Kadro kalitesi ve derinliği açısından Beşiktaş’ın önünde. Takım olarak kötü oynasalar bile bireysel olarak skoru değiştirme becerileri Beşiktaş’tan daha güçlü. Haydi biraz daha ileri gideyim: Siz Beşiktaş’tan hangi oyuncuyu G.Saray 11’ine koyarsanız? Benim yanıtım hiçbiri. Hal böyleyken Beşiktaş için geriye tek çare kalıyor. Takım halinde daha iyi mücadele etmek ve oynamak. Şu an da içinde bulundukları duygusal ortam ve gerçekler bunun da çok zor olduğunu gösteriyor.

ÜÇ İHTİMALLİ BİR MAÇ

4- Belki tekrar olacak ama ben her Avrupa maçında Galatasaray varsa ‘üç ihtimalli’ derim. Çünkü Galatasaray’ın genetiğinde Avrupa’da başarı var, hem de en kötü olduğu dönemde de bunun örneklerini verebildi geçmişti. Bugün hiçbir sonuç benim için sürpriz olmaz.

EMRE’SİZ PLANI YOK

5- İki yan topta hata yaptı diye Altay gibi bir kaleciyi kenara çekme lüksü olamaz. Altay, gelecek 10 yılın Fenerbahçe ve Milli Takım kalecisi olmaya aday bir oyuncu. Emre’ye gelince... Sanıyorum bugüne kadar onun için söylenecek en güzel sözcükler söylendi ve tükendi. Artık soruyu değiştirmemiz gerekiyor. Teknik adamlar, neden Emre’nin performansına alternatif bir oyun planı çizemiyor. Beceri azlığı bu sorunun tek başına yanıtı olabilir mi? Emre’nin oynamadığı takımlar sıkıntı yaşamak zorunda mı?

KARAMAN ÇOK CESUR

6- Birincisi Ünal Karaman kendine ve oyuncusuna inanan bir teknik direktör. Oyuncu tercihlerindeki cesareti bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Farkı da bunu ortaya koyan teknik adamlar yaratıyor. Bize de ister istemez bu tür teknik adamların çoğalması ve başarılı olması için dua etmek düşüyor.

HAFTANIN ENLERİ

HAFTANIN OLAYI: ÇEBİ’NİN BAŞKAN SEÇİLMESİ - Çebi, öyle veya böyle başkan seçilmedi. Tüm tahminleri alt üst ederek ve de yıllardır kongre üzerinde var olduğu söylenen ipotekleri kırarak başkan oldu.

HAFTANIN TAKIMI: ALANYA - Üç büyüklerin esirgediği güzel futbol ve bol golü onlar sunuyor ve üstelik de hâlâ lider durumdalar.

TEKNiK DiREKTÖR: EROL BULUT - Beşiktaş’ı da isteseydi kapalı oynayıp yenebilirdi ama o pozitiflikten taviz vermedi. Buna da devam ediyor.

HAFTANIN FUTBOLCUSU: CANDEIAS - Takımı 5 golle kazanmış ve o bunun 3’ünü atmış, 2’sini attırmış. Bu istatistik yalan değil işte!

HAFTANIN HAKEMi: ALİ ŞANSALAN - İlk defa bir büyük takımın maçını yönetti. Sedat’a ilk sarısı tartışılabilir ama genelinde maçı iyi yönetti.

UĞUR MELEKE: AVCI'LI GÜNLER ARTIK SAYILIDIR

YA FEDA YA GALAKTİK YOL

1- ÜÇ büyüklerin üçü de son 1 yılda seçim süreci yaşadı. Üçünde de favori olduğu söylenen Aziz Yıldırım, Dursun Özbek ve Serdal Adalı kaybetti. Üye artışı, belli ki seçmen profilini tribün profiline yaklaştırdı. Çebi’nin başarılı olması için iki yol var: Ya ortaya bir ‘feda sezonu tanımı’ koymalı; yani tekrar bir menemen profili çizip hocaya ve takıma kredi tanımalı... Ya da ekonomik olarak gemileri yakıp galaktik bir transfer politikası izlemeli. Sanırım Çebi’nin aklındaki yol, birinci yol değil.

B PLANI VAR DEMEK

2- Bir hocaya Ocak’a kadar zaman tanımak B planı düşündüğünü ilan etmektir. Hoca olsam ve başkan Ocak’a kadar süre verse, yolun sonunun gelindiğini tahmin edebilirdim. Ya da o takımın bir oyuncusu olsam, hocanın kalıcı olduğunu düşünmezdim. Bu da net bir otorite boşluğu demek. Ben de Kenan’a katılıyorum, Avcı için artık belli ki günler sayılı.

GALATASARAY KAZANIR

3- İkisi de, ligde en iyi futbol oynayan takımlar listesinde ilk 5’e giremez. Beşiktaş’ın çizgi oyuncularının profiline baktığımızda tek başarı şansı, rakiplerinin arkada boşluk vermesi. Terim de Alanya gibi dominant oynamaya kalkar ve savunmasını öne çok çıkarırsa Avcı’nın ekmeğine yağ sürer. G.Saray, sivas karşısında asker-general dengesini tutturduğu için kazandı. Asker ağırlıklı devam etmeli. Falcao için kötümser değilim. copa America oynadı ve belli ki hiç kamp dönemi geçirmedi. Belki 15 günlük bir özel kampa sokmalıydılar oynatmadan önce.

REAL’İN KAOSU DEZAVANTAJ

4- Real’in kaotik ortamı, G.Saray için dezavantaj. Ligde de yenilip liderliği devretmeleri, Zidane’ın üstündeki baskıyı artırdı. G.Saray maçını kader günü olarak görüyorlar ve kaybederlerse başkan Perez, Pochettino veya Mourinho’nun telefonunu çaldıracak belli ki. G.Saray’ın PSG maçında olduğu gibi yenilgiyi kabullenmiş bir tavırla çıkmayacağını umuyorum. G.Saray, Avrupa’da iç sahada her zaman ürkütücü olmuştur ve bu maça da bu bilinçle çıkmalıdır zannımca.

YANAL, ÇOK ÇEKİNGEN

5- Fenerbahçe, futbol olarak ezeli rakiplerinden bir tık önde görünüyordu ama Denizli’deki oyunları, onlardan doğrusu çok farklı değildi. 4 savunmacı artı 4 merkez orta sahalı tutucu 11’lerin Antalya maçından sonra Denizli’de de devam etmesi enteresan. 2019 model Yanal, 2014 model Yanal’dan çok daha konservatif ve çekingen. Altay’ın ilk günden beri yan top sorunu olduğu gözlemleniyordu. Hep çift yumruk vurmak için gidiyor. Acaba idmanlarda ne çalışıyorlar?

BİR NUMARALI ADAY

6- Trabzon, artık ligin bir numaralı şampiyonluk adayı. Kadro derinliği sorunları var ama Karaman, alttan gençleri öyle güzel bir denge gözeterek, öyle ölçülü çıkardı ki, o derinlik problemini daha az konuşur olduk. Doğan, son 1 ayda orta sahaya ciddi bir alternatif oldu. Koray ve Fıratcan dakika alıyor, Yusuf iyileşti, bu hafta sıra Ahmet canbaz’a geldi. En keyif veren takım Trabzon...

HAFTANIN OLAYI: TEKNiK DiREKTÖR FARKI - Erol Bulut, Ünal Karaman,Sergen Yalçın gibi hocalar cesur oyunlarıyla ön plana çıkarken, Terim-Avcı-Yanal takımlarının hiç keyif vermemesi.

HAFTANIN TAKIMI: ALANYA - Alanyaspor, Rizespor önünde risk almaktan kaçmayan gözükara futboluyla, zirvede kalıcı olma sinyalleri verdi.

TEKNiK DiREKTÖR: EROL BULUT - Esasında zaten Beşiktaş’a kaybettikleri maçta bile cesaretiyle bu kürsüyü hak ediyordu. Çizgisi muazzam.

HAFTANIN FUTBOLCUSU: CANDEIAS - G.Birliği’nin tarihi galibiyetinde tam 5 gole katkı yaparak unutulmaz bir maça imza attı.

HAFTANIN HAKEMi: ATİLLA KARAOĞLAN - Genç yaşına rağmen kararlı tutumu ve duruşuyla gelecek için bana çok umut verdi.