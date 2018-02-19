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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerFutbol HaberleriÇebi: "Bayern Münih bizden çekiniyor, hedefimiz final"
Futbol Çebi: "Bayern Münih bizden çekiniyor, hedefimiz final"
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Futbol
19.02.2018 - 14:16, Son Güncelleme:

Çebi: "Bayern Münih bizden çekiniyor, hedefimiz final"

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Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Salı günü deplasmanda yapılacak Bayern Münih maçıyla ilgili konuştu.

Almanya yolculuğu öncesi konuşan Çebi, "Bayern Münih bizden çekiniyor" ifadesini kullandı. Ahmet Nur Çebi'nin beIN SPORTS'a yaptığı açıklamalardan derlenenler şöyle:

Büyük bir sorumluluk sırtımızda. Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bütün Türkiye'nin ve rakiplerimizin taraftarları daha dahil herkesin gönlü bizimle birlikte. Hepsinin tebrik ve başarı dileklerini alıyoruz. Bu da bizi daha çok mutlu ve motive ediyor.

HEDEF FİNAL
İnşallah istediğimiz bir skorla geliriz. Vofadone Arena'da çok daha rahat bir skorla oynayabilmek adına bizim için bir şans olacaktır. Takımımıza güveniyoruz çünkü geçirdiğimiz süreçte gruptan birinci olarak çıktık, bu da bizim için bir motivasyon sebebidir. Her yerde söylüyorum; bizim Bayern Münih'ten çekindiğimiz söyleniyor ama Bayern Münih'in bizden çekindiğini söyleyen yok. Ben burada söylemek istiyorum. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde finali oynamak. Neden olmasın? Amacımız bu. Bir amacımız var, amacımız da bu.

Fikret Orman'ın, "Allah'tan Bayern Münih maçında yabancı bir hakem var. Hakem hakkında endişem de yok. İnşallah güzel bir maç olacak" sözlerinin hatırlatılması üzerine Çebi, "Fikret Bey herhalde onu son zamanlardaki hakem hatalarından etkilenmeyeceğimiz bir maç oynayacağımız şeklinde söylemiştir. Umarım öyle de olur" dedi.

AVRUPA'YA AÇILDIK
Beşiktaş Avrupa'da top oynuyor ve Avrupa'ya açılmış bir takımdır. Bütün hedefimiz de Beşiktaş'ı bir dünya markası yapmak. Dolayısıyla bu "Come to Beşiktaş"ın sosyal medyadaki yansıması marka değerimiz üzerinde çok olumlu olmuştur. Umarım bu tarz yazışmalar ve söylemler pozitif anlamda devam eder.

Bizim son iki sezondaki şampiyonluklarımızda taraftarın çok büyük katkısı olmuştur. Devam etmelerini, daha da artırarak destek vermelerini kendilerinden rica ediyorum. (Ajansspor)

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