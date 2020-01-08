CCC Polkowice 84-35 BOTAŞ

Polkowice kasabasıyla aynı adı taşıyan spor salonunda yapılan rövanş karşılaşmasının ilk çeyreğini, 20-4 üstünlükle geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 42-14 önde gitti.

Son periyot öncesi farkı 44 sayıya (68-24) çıkaran CCC Polkowice, sahadan 84-35 galip ayrıldı.

Evindeki ilk maçta da 75-56 mağlup olan BOTAŞ bu sonuçla turnuvaya veda etti.

Maç skoru paylaşılmadı!

Antrenman bilgisi paylaşan Galatasaray Kulübü, U19 maçının skoru ile ilgili herhangi bir bildirim geçmedi. İdman raporunda sadece ''Ana bölümde 19 Yaş Altı Takımımız ile 11’e 11 çift kale taktik oyun oynandı.'' bilgisi paylaşıldı.(Fanatik)

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...

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