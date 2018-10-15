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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
15.10.2018 - 14:57, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor'un borcu dudak uçuklattı! işte o rakam...

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Çaykur Rizespor'un borcu dudak uçuklattı! işte o rakam...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, 200 milyon lira borçlarının bulunduğunu söyledi.

Kulüp Başkanı Hasan Kartal: "Kulüplerde yönetici de borcun altına girsin ve başkanı denetlesin, Takıma güveniyoruz. Sakat ve cezalımız fazla ama kadroda şans bekleyen çok yetenekli oyuncularımız var" dedi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulunan Hasan Kartal, Çaykur Rizespor'un 10 yıldır şirket olarak yönetildiğini belirterek, 10 Kasım'da yapılacak seçimli genel kurulda tüzük değişikliğine gidilmesi gerektiğini savundu.

Şirketin yüzde 49 hissesine kulüp derneğinin sahip olduğunu, ancak derneğin yönetimde söz sahibi olamadığını ifade eden Kartal, "Bu takım Rizelileridir. İsteyen Rizelilerin girmesi ve söz sahibi olmasını istiyorum. Muhalefet olacak ki başarı olacak. Kimse dört dörtlük değildir. Eleştiriden asla kaçmam." diye konuştu.

Kartal, Türk futbolunda birçok takımın mali problemler altında, zor şartlarda ilerlediğine dikkati çekerek, "Kulüp başkanları, popülist transfer politikalarıyla yanlış işler yaptı. Ülkede futbol takımlarının son hali ortada. 

Eskiden 2-3 yılda bir takım batardı. Son yıllarda her sezon 2-3 takım hızlı şekilde amatöre kadar iniyor. Bu, sürdürebilir bir durum değil." ifadelerini kullandı.

Etimesgut Belediyespor'da görev yaptığı dönemde tüzüğe, "Borçların yüzde 60'ından başkan, yüzde 40'ından ise yöneticiler sorumludur." maddesi eklediklerini kaydeden Kartal, şöyle devam etti:

"Aynı uygulamayı Çaykur Rizespor için de getirmek istiyorum ama bu kulüp şirket. Burada bir geçiş yolu izlememiz gerekiyor. Kongrede bunu gündeme getireceğim.

Çaykur Rizespor'un şu anda 200 milyon lira borcu var. Kulüplerde yönetici de borcun altına girsin ve başkanı denetlesin.

Bu rakam oldukça fazla. Ankara'dan getirdiğim muhasebeciler, geçmiş dönemden gelen defterleri tek tek inceliyorlar. Ben normal bir başkanlık yapmayacağım. 'Borçlandır, 1-2 sene sonra bırak, yeni gelen başkan devralsın.' olmayacak. Çaykur Rizespor, altyapı tesisleriyle futbolcu çıkartacak, kalıcı gelirlerle kendi ayakları üzerine duracak.

Elbette mali politikanın yanında sportif başarı da olacak. Bundan önce yapılan yanlış transfer politikasını ortadan kaldırmak ve bu kulübün bir lirasını boşa harcamamak istiyoruz."

"Takıma güveniyoruz"

Kartal, ligde fikstür olarak önlerinde zor bir maç takvimi olduğuna işaret ederek, "Takıma güveniyoruz. Sakat ve cezalımız fazla ama kadroda şans bekleyen çok yetenekli oyuncularımız var." şeklinde konuştu. 

Teknik direktör Okan Buruk'un bu işin üstesinden geleceğine inandıklarını anlatan Kartal, "Devre arasında her takım gibi elbette biz de takviyeler yapacağız. Bu konu hakkında Okan hoca ile devamlı istişare içindeyiz. Kimse merak etmesin, Çaykur Rizespor, bu ligde ortaya koyacağı mücadele gücü yüksek futbol ile çok ses getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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