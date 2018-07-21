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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Çaykur Rizesporlu Emir Han: Bu sene ligden düşmeyeceğiz
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Futbol
DHA
21.07.2018 - 10:27, Son Güncelleme:

Çaykur Rizesporlu Emir Han: Bu sene ligden düşmeyeceğiz

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Çaykur Rizesporlu Emir Han: Bu sene ligden düşmeyeceğiz

Çaykur Rizespor'un 18 yaşındaki genç oyuncusu Emir Han Topçu, güçlü bir kadrolarının olduğunu, bu sene ligden düşmeyeceklerine inandıklarını söyledi.

Hazırlıklarını Slovenya kampında sürdüren Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor'un en genç oyuncusu olan Emir Han Topçu, futbola başlangıç hikayesini, kariyeriyle ilgili planlamasını ve yeni sezondaki hedefleriyle ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Babası'nın da eskiden futbol oynadığını belirten Emir Han, onun antrenmanlarını izlerken sahanın arkasında top oynadığını ve bu şekilde de futbola tutkusunun arttığını ifade ederek, Babam oynadığı zaman ben de antrenmanlara gider, sahanın arkasında top oynardım. Babamın antrenmanlarını izlemek hoşuma giderdi. Babam en son Rizenin amatör takımında oynadı, ben de oranın altyapısında oynadım. Sonrasında Rizespor'un altyapısına geldim ve 7 sene orada oynadıktan sonra geçen sene profesyonel oldum" dedi.

SÜPER LİG'DE TECRÜBEYE BAKILIYOR

Süper Lig'de daha çok tecrübeye bakıldığını ifade eden Emir Han, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Tecrübe çok önemli, bir yandan onlar da haklı ama tecrübenin de bir yerden başlaması lazım. Milli takıma gitmek isterim. Kariyerimde de Çaykur Rizespor'da kalmak istiyorum. Çünkü memleketimin takımı. İlk senemde şampiyon olduk. Çok güzel bir duygu. İnşallah ligde kalırız ve böyle devam eder. Ben de Rizespor'da kalırım.

BU SENE LİG'DEN DÜŞMEYECEĞİZ

Çok güçlü bir kadrolarının olduğunu anlatan 18 yaşındaki Emir Han Topçu, İbrahim hoca oyuncularla arkadaş gibi. Herkesi seviyor, saygılı. Bu sene rakam az olabilir ama gerçekten çok güçlü bir kadro var. Herkesin moralleri, motivasyonu çok yüksek. Bu sene düşmeyeceğiz diye umuyoruz. Herkes öyle bakıyor. İnşallah düşmeyeceğiz diye konuştu.

ALT LİG'E DÜŞMEK TARAFTARI DA YILDIRIYOR

Bu sezon maçlarına daha çok taraftarın geleceğini düşündüğünü anlatan genç oyuncu, Çünkü Süper Lig'de olduğumuz zamanlardaki taraftarlarımızı biliyoruz. İnşallah bu yıl da geçmiş senelerdeki gibi taraftarımızın gelmesini umuyoruz. Süper Lig'de bir alt lige düşmek taraftarı da yıldırıyor. Ama bu sene çıktık, Süper Lig'de kaldığımız sürece de desteğin geleceğini düşünüyorum diyerek açıklamalarını noktaladı.

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