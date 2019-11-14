Çaykur Rizesporlu Diamonde: "Takım olarak ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÇaykur Rizesporlu Diamonde: "Takım olarak ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak"
GeriFutbol Çaykur Rizesporlu Diamonde: "Takım olarak ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
14.11.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

Çaykur Rizesporlu Diamonde: "Takım olarak ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çaykur Rizesporlu Diamonde: "Takım olarak ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak"

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu İsmail Diamonde, alınan galibiyetler veya puanlar sonrası çok fazla havaya girmemeleri, işlerine odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Diamonde, Mehmet Cengiz Tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son hafta aldıkları 1-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle milli araya moralli girdiklerini, uzun süre 10 kişi oynadıkları maçta iyi bir karakter ortaya koyduklarını belirtti.

Milli ara sonrası Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacaklarını anımsatan Fildişi Sahilli oyuncu, "Ligde kalma yarışında direkt rakibimiz. Bizim için çok zor bir maç olacak. Hazırlanmak için zamanımız, kendimizi toparlama şansımız var. Denizli deplasmanına puan veya puanlar için gideceğiz. Hedefimiz en azından puanla dönmeyi başarmak." dedi.

27 yaşındaki tecrübeli oyuncu, takımdaki uyum sürecinin önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim için de uyum süreci biraz zaman aldı. Şehre uyum sağlamakta zorlandım. Ardından benim kişiliğime uygun sakin bir şehir olması nedeniyle alışmaya başladım. Her geçen gün daha çok alışıyorum ve takım için hazır durumda olmak istiyorum. Takıma faydam olsun istiyorum. Gittiğim her takımda bu süreçlerden geçtim. Çok çalışarak bunun üstesinden gelmeye çalıştım. Her geçen gün daha iyi oluyorum."

Süper Lig'in çekişmeli geçtiğine işaret eden Diamonde, "Takım olarak ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak. İlerleyen haftalarda aldığımız sonuçlara göre farklı şeyler konuşabiliriz ama ilk önce buna odaklanmış durumdayız. Alınan galibiyetler veya puanlar sonrası çok fazla havaya girmememiz, işimize odaklanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu. 

Çaykur Rizesporlu Diamonde: Takım olarak ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle