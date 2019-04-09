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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.04.2019 - 17:02, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor'dan ‘VAR ve Burak Yılmaz’ açıklaması

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Çaykur Rizespor'dan ‘VAR ve Burak Yılmaz’ açıklaması

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Beşiktaş maçında VAR uygulamasının neden çalışmadığı, bunun neden takım kaptanlarına ve yedek kulübelerine bildirilmediği konusunda açıklama beklendiği belirtildi.

Yeşil-mavili Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"8 Nisan 2019 tarihinde Çaykur Didi Stadyumunda oynanan Çaykur Rizespor Beşiktaş maçında futbolseverlerin gözleri önünde yaşanan bazı hadiselerle ilgili Çaykur Rizespor camiası ve pek çok futbolsever açıklama beklemektedir. VAR uygulaması neden bir kez daha Rizespor maçında çalışmamıştır? Özellikle maçın hakeminin VAR sistemindeki sorunu takım kaptanlarına ve yedek kulübelerine bildirmemesi hayret vericidir. VAR çizgisi uygulamasının devre dışı olması soru işaretlerini beraberinde getirmiştir. Kalemizde gördüğümüz 2 golün de ofsayt olması ve lehimize verilmesi gereken bir penaltı kararının VAR hakemleri tarafından görülmemesi bir şehrin emeklerinin yok sayılmasıdır. Futbol otoritelerinin ofsayt ve penaltı olarak değerlendirdiği pozisyonları VAR hakemleri incelemeye dahi gerek duymamışlardır. Maçı seyreden pek çok futbol adamı ofsayt var derken VAR'ın başındaki hakemler hangi görüntüye dayanarak ofsayt değil hükmüne varmıştır. Var'sa bu görüntüler paylaşılmalıdır. Bu durum futbol kamuoyuna ivedilikle açıklanmalıdır. Bu sayede kurallar hakkında yeni bir bilgi güncellemesi sağlanmış olacaktır. Maçın kırılma anlarında Var sayılmayan bu ofsaytlar maçın kaderini belirlemiştir."

"BURAK'A GÖSTERİLEN TOLERANSIN GEREKÇESİ DE AÇIKLANSIN"
Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Burak Yılmaz'ın maç içerisindeki davranışlarına da dikkat çekilen açıklamada, "Sezonun futbol seyri açısından en kaliteli maçlarından biri olarak değerlendirilen Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı; hakem hataları nedeniyle Rizespor'un büyük motivasyon kaybı yaşadığı bir maç haline gelmiştir. Çaykur Rizespor haksızlığa uğruyor kaygısı Rizespor taraftarının emin olduğu bir düşünce yumağı haline gelmiştir. Çaykur Rizespor ve Rize şehrinin futbol dengesi için denek olarak kullanılması kimsenin haddine değildir. Rize şehri; maç boyunca futbolseverleri tahrik eden milli futbolcu Burak'a gösterilen toleransın gerekçesinin de açıklanmasını bekliyor. Milli Takım sorumluluğundan çok uzak ve binlerce Rizelinin galeyana gelmesini sağlayacak nitelikteki davranışların yetkililerce incelenmesi bir diğer beklentimizdir. Zira, Burak Yılmaz'ın çirkin davranışları genç futbolcular için çok olumsuz bir örnek olacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından bu açıklamaları yapmıştı...

"Maçın sonucu bizi çok üzdü"Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın sonucunun kendilerini çok üzdüğünü belirterek, çok acı bir sonuç aldıklarını söyledi. Buruk, "Burada 3 ve 4'üncü golleri yedik. Net ofsayt olduğu gözüküyor. Sistemde yazılım hatası olduğu söyleniyor. Bu yazılım hatasından dolayı iki golde de çizgi çizilmedi. Ama VAR kameralarının karşısında olan hakemler belki çizgi çizilmese bile bunların ofsayt olup olmadığını tespit edebilirdi. Belki açıklama gelecektir ama iki golde ofsayt gibi görünüyor. Zaten maç içinde de tribünden izleyenler hep iki golde de ofsayt diye bize söylediler. Maçın kırılma anı yaşadığımız 2 golden de ofsayt olduğunu söyleyebilirim. Bizi 'VAR sisteminde problem var, hata var. Haberiniz olsun. VAR sistemi doğru çalışmıyor' diye uyaran da olmadı. Bu yan hakemi de söylenmesi gerekirdi" dedi.
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