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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
22.07.2018 - 09:26, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor'dan Tarık Çamdal ve Kweuke açıklaması

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Çaykur Rizespor'dan Tarık Çamdal ve Kweuke açıklaması

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Tarık Çamdal ve Kweuke hakkında bir basın açıklaması yaptı.

Çaykur Rizespor sitesinden yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi.

TARIK ÇAMDAL İLE İLGİLENMİYORUZ

Bazı sosyal medya organlarında yer alan “Tarık Çamdal Rizespor Yolunda” şeklindeki haberler tamamen asılsız olup kulübümüzün adı geçen futbolcuyla ilgili hiç bir transfer çalışması ve düşüncesi bulunmamaktadır.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çaykur Rizespor yeniden ulaştığı Süper Ligde kalıcı olmak için hazırlanmakta ve gerekli takviyelerin yapılması için hummalı çalışmalarını sürdürmektedir. Yönetim kurulu üyelerimizden bilgi alma gereği duymadan; “bazı futbolcuların Rizespor’a transfer olacağı” yönünde haber yapan bir kısım sosyal medya organları gerçek olmayan bilgileri haberleştirerek hem kulübümüze zarar veriyor hem de yeşil mavili taraftarın doğru bilgi alma haklarını gasp ederek bilgi kirliliği oluşturuyor.

Taraftarlarımız emin olsun ki güçlü bir Rizespor oluşturmak için tüm koşulları seferber ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk futbolunun içinde bulunduğu mali yapı, transfer döneminin önceki yıllara oranla kısır geçmesine sebep oluyor. Rizespor olarak mütevazı bütçemizi en iyi şekilde değerlendirip daha önce duyurduğumuz “güçlü transferleri” takımımıza katacağız. Fakat bu çalışmayı yaparken asla ve asla kulübümüzü mali açıdan sıkıntıya düşürmeyeceğiz.

KWEUKE

Üzerinde ciddi oranda çalıştığımız bir konu da; 4 yıl daha sözleşmesi bulunan ve sağlık problemleri nedeniyle uzun zamandır takıma katkı veremeyen Kweuke’nin; sözleşme fesih teklifimizi kabul etmemiş olmasıdır. Kweuke takımına katkı vermediği gibi önümüzdeki 4 yılın alacaklarını talep etmektedir. Bu bağlamda kendisine 30 Temmuz tarihinde alacaklarının bir kısmını ödememiz gerekmektedir. Kweuke’nin talep ettiği ücret; isim sponsorumuz olan Çaykur’un sağladığı desteğin bile çok çok üzerindedir.

ŞEFFAFLIK

Transfer döneminde çok titiz bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarımıza destek olarak bize güç veren herkese teşekkür ediyoruz. Eleştiri yapanlara da elbette saygı duyuyoruz. Bilinsin ki yaptığımız tüm çalışmalar şeffaftır ve her an tartışılmaya hazırdır. (Ajansspor)

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