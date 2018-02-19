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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Çaykur Rizespor'dan taraftara çağrı
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Futbol
AA
19.02.2018 - 14:33, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor'dan taraftara çağrı

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Spor Toto 1. Lig'de yarın Balıkesirspor Baltok'u konuk edecek Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, şampiyonluk yarışında taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda Ankaragücü karşısında aldıkları 4-2'lik galibiyet ile son haftalarda kaybettikleri puanları bir nebze de olsa telafi etme şansı bulduklarını belirtti.

Ligde şampiyonluk yolunda iç saha maçlarının çok değerli olduğuna işaret eden Bakır, son iç saha maçında Altınordu'ya 3-0 mağlup olduklarını, bundan gerekli dersleri çıkardıklarını kaydetti.

Bakır, geride kalan maçları unutarak lig yeni başlıyormuş düşüncesiyle hareket etmeleri gerektiğine dikkati çekerek, "Şampiyonluk yarışında olan takımlar birbirine çok yakın ve çok çetin maçlar oynuyor. Biz de bu anlamda kendi sahamızda üst üste Balıkesirspor Baltok ve Tetiş Yapı Elazığspor'u konuk edeceğiz. İki maçı kayıpsız geçerek üst sıralara tutunmamız gerekiyor." dedi.

Şampiyonluk yarışında taraftarın önemine değinen Bakır, "Hedefimiz bir an önce düştüğümüz yerden ayağa kalkarak Süper Lig'e yükselmek. Bunun için taraftar desteği çok önemli. Özellikle iç saha maçlarında daha fazla taraftar bekliyoruz. Şampiyonluk yarışında taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu yarışın sonunda mutlu olmak için birlikte yürümeliyiz. Bu yürüyüşü Balıkesirspor Baltok maçı ile başlatarak lig sonuna kadar sürdürmeliyiz." diye konuştu.
Bakır, kırmızı kart cezası nedeniyle Koray Altınay ve yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Kweuke'nin bu maçta görev alamayacağını, hafif sakatlıkları bulunan Ümit Kurt ve Vedat Muric'in durumunun doktor raporuna göre netlik kazanacağını sözlerine ekledi.



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