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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.04.2018 - 14:27, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor'dan Karaman açıklaması

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Çaykur Rizespor'dan Karaman açıklaması

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, teknik direktör Hikmet Karaman'ın kulüple ilgili haciz işlemi başlatmasını değerlendirdi. Yardımcı, "Parasını ödeyeceğiz, bu işi kapatacağız" dedi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, dün itibari ile Giresun maçı hazırlıklarına başladıklarını belirtti. Sıkı bir çalışma temposu uygulandığını ifade eden Yardımcı, "Bugün yapılacak olan çalışmalarla hazırlıklara devam ediyoruz. Önceki hafta oynanan Ümraniyespor-Ankaragücü maçının berabere bitmesiyle makas biraz daha daraldı. Gelecek hafta bu iş bitebilir. Süper Lig’in en büyük adayı biziz. Ciddiyeti bozmandan önümüzdeki on gün içinde bu iş sonlandırmak istiyoruz. Giresun, Ümraniye maçlarında en iyi futbolla puanları alacağımıza kuşkumuz yok. Gönül ister ki Giresun maçında bu iş bitsin. Bitmese de son maça kadar Süper Lig için her şeyi yapıp geçen sezon düştüğümüz lige tekrar döneceğiz. Biz Rizeliler heyecanı seviyoruz. Önemli olan bu heyecanı kontrol altına almaktır. dedi.

Maç Sonucu Bahsini Seç

‘BORCUMUZU ÖDEYİP BU İŞİ KAPATACAĞIZ’
Teknik direktör Hikmet Karaman’ın alacağı için kulübe haciz işlemi başlatmasını değerlendiren Yardımcı, şunları dedi:

"Cuma günü haciz işlemi başlattı. Biz Cumartesi günü önemli bir maça çıkacaktık. Hemen öncesinde böyle bir olay olması bizi üzdü. Biz kimseye bunu dillendirmedik. Bunu kimseye söylemedik. Kendisine çek vermiştik. Biz itiraz etsekte bu işlemi başlatabilir, başlattı da. Bizde bunun üzerine bir açıklama yaptık. Sosyal medyada ilgili ilgisiz kişilerin bunu dillendirmesi ile mecbur bu açıklamayı yayınladık. Biz Hikmet beyden bu konuda 6-7 ay süre istemiştik. Kulüplerin durumu ortada, anlayış beklemiştik. Belli hesap üzerine bunu kendisine belirttik. Bize geri dönüş yapmadı, aramadı, sormadı. Borçlu haklı olmaz. Biz hatalıyız. Bizim manevi bir isteğimiz vardı. 'Bizi idare et' dememize rağmen bunu yapmadı. İlk gelen para ile parasını ödeyeceğiz. Bir defa bir yarış içerisindeyiz. Yanlış zamanda oldu. Önümüzde bir Giresun maçı var. Bizi ararsa bunu avukatlar aracılığıyla kısa sürede çözeriz. Biz borcumuzu vereceğiz helallik alacağız. Bu işi kapatacağız.”

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