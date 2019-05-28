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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor'dan flaş Vedat Muriç açıklaması

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Çaykur Rizespor'dan flaş Vedat Muriç açıklaması

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan son dakika Vedat Muriç açıklaması geldi. Fransa'nın Toulouse takımından teklif aldıklarını söyleyen Kartal, Fenerbahçe ile de görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan son dakika Vedat Muriç açıklaması geldi. Fransa'nın Toulouse takımından teklif aldıklarını söylen Kartal Fenerbahçe ile de görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ilk sırada bulunan Vedat Muriç transferi ile ilgili Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal açıklamalarda bulundu.

TRTSPOR'da yayınlanan Transfer Günlüğü programına canlı yayında bağlanan Hasan Kartal Vedat Muriç için Fransa'nın Toulouse takımından resmi teklif aldıklarını söyledi.

Vedat Muriç her şeyi Rizeye bıraktı
Vedat Muriç her şeyi Rize'ye bıraktı!

"Fenerbahçe dışında ilgilenenler var"

Vedat'ın takımda kalmasını istediklerini belirten Kartal, "İhtiyacımız olan bir futbolcu. Açıkçası takımdan ayrılmasını istemiyoruz ama kendisi gelir ben gitmek istiyorum teklifler varsa önünü açarız. Sportif Direktörümüz transfer görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe dışında da ilgilenen kulüpler var ancak Toulouse dışında resmi teklif almadık" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk ile yola devam edecekler mi?

Hasan Kartal, sözleşmesi biten Okan Buruk ile devam edilip edilmeyeceği ile ilgili soruya ise "henüz bir görüşme yapmadık. Başakşehir'e gideceği yönündeki haberlerle ilgili bilgimiz yok" ifadesini kullandı.

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Çaykur Rizespordan flaş Vedat Muriç açıklaması

 

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