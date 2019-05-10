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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.05.2019 - 16:39, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor'dan flaş Galatasaray maçı paylaşımı

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Çaykur Rizespor'dan flaş Galatasaray maçı paylaşımı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek olan Çaykur Rizespor'dan flaş bir paylaşım geldi.

Ligde yarın saat 16.00'da sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Karadeniz ekibinden taraftarlarını takıma desteğe çağıran eğlenceli bir paylaşım geldi.

Yeşil mavili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan Galatasaray maçı paylaşımında, "Telefon yok! Kendi aranda sohbet etmek yok! Oturmayı düşünme bile! 90 dakika boyunca bizi destekle! Tribünde susmamaya, zafer için sahada savaşmaya; son 24 saat!" ifadeleri kullanıldı.

Çaykur Rizespordan flaş Galatasaray maçı paylaşımı

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Okan Buruk, Galatasaray maçını kazanmak istediklerini söyledi...

"Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz"Süper Lig'de Cumartesi günü sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü Okan Buruk, "Oturttuğumuz bir oyun var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Kazanarak devam ettirirsek ilk beş için şansımız devam edecek" dedi.
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Çaykur Rizespordan flaş Galatasaray maçı paylaşımı

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