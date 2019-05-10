Çaykur Rizespor'dan flaş Galatasaray maçı paylaşımı
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek olan Çaykur Rizespor'dan flaş bir paylaşım geldi.
Ligde yarın saat 16.00'da sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Karadeniz ekibinden taraftarlarını takıma desteğe çağıran eğlenceli bir paylaşım geldi.
Yeşil mavili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan Galatasaray maçı paylaşımında, "Telefon yok! Kendi aranda sohbet etmek yok! Oturmayı düşünme bile! 90 dakika boyunca bizi destekle! Tribünde susmamaya, zafer için sahada savaşmaya; son 24 saat!" ifadeleri kullanıldı.
Okan Buruk, Galatasaray maçını kazanmak istediklerini söyledi...
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