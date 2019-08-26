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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.08.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor'dan El Kabir açıklaması: "Futbolcu unutuldu diye bir şey olamaz"

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Çaykur Rizespor'dan El Kabir açıklaması: "Futbolcu unutuldu diye bir şey olamaz"

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, ligin ilk 2 haftasında elde ettikleri 6 puanın kendileri için çok değerli olduğunu belirtti. 

Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, eksik kadrolarına rağmen lige iyi bir başlangıç yaptıklarını aktardı. 

Özellikle son oynanan Demir Grup Sivasspor maçının çok zorlu geçtiğine dikkati çeken Bakır, "Gençlerbirliği maçı sonrasında sahamızda da kazanmayı başardık. Takımımızın ligin ilk 2 haftasında topladığı 6 puanın önemi büyük. Lige bu şekilde başlamak biz ve takımımız adına mutluluk verici. Son maçta aldığımız galibiyetlerin buruk sevincini yaşıyoruz. El Kabir'in sağlık durumu bizleri çok üzdü." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor - Sivasspor : 2-1
Çaykur Rizespor - Sivasspor : 2-1

Bakır, takımdaki eksiklikleri bildiklerini kaydederek, şöyle devam etti: 

"Tam hazır olmadan 2'de 2 yapmak çok değerli. Takımımıza çok önemli takviyeler yaptık ama hala eksik noktalarımız var. Transferde olmazsa olmazımız
en doğru tercihi bulabilmek. Rizespor'da oynamak isteyen, sadece para kazanmak amacında olmayan, duruşuyla takımına katkı sağlayacak isimleri kadromuza katmaya devam edeceğiz." 

El Kabir'in sağ ayak fibula kemiğinin kırılmasının her şeyin önüne geçtiğini, çok büyük üzüntüyle birlikte planların değiştiğini anlatan Bakır, "Galibiyet sevincimiz eksik kaldı. Takımımız için çok önemli bir oyuncu. Hem teknik özellikleri hem de savaşçı ruhu bizim için çok katkı sağlayıcı. El Kabir maalesef şanssız bir sakatlık geçirdi. Uzun bir süre aramızda olamayacak. Bu da bizim oyuncu planlamamızı değiştirecek." değerlendirmesinde bulundu. 
Basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, El Kabir'in maçtan önce tesiste unutulduğu yönünde bazı basın yayın organlarında haberler yer aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti: 

"Oyuncumuzun sakatlandığı gün asılsız haberlerin çıkmış olması bizleri üzdü. Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri ile Çaykur Didi Stadı arası 5 dakika mesafededir. 'Futbolcu unutuldu.' diye bir şey olamaz. Futbolcunun maç öncesi tedavisi gerçekleştirilmiş, tedavi uzayacağı anlaşılınca 'Takım gecikmesin.' denilerek stadyuma hareket edilmiş ve bir yöneticimiz tesislerde kalarak El Kabir'in stadyuma gidişine yardımcı olmuştur. Basında son zamanlarda duyumlar üzerinden yapılan haber sayılarındaki artış düşündürücü boyutlardadır." 

 

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