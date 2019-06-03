Çaykur Rizespor’da zemin yenileme çalışmaları sürüyor!
Süper Lig'in son bulmasının ardından Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu’nun ve Mehmet Cengiz Tesisleri’ndeki antrenman sahasının zemin yenileme çalışmalarına başladı.
Çaykur Didi Stadyumu’nda yeni sezon hazırlıkları başladı.
Geçtiğimiz yıl hibrit çim uygulamasına geçilen Çaykur Didi Stadyumu’nda sezonun bitmesinin hemen ardından zemin ve çim yenileme çalışmalarına başlandı.
Stadyumdaki hibrit çim uygulamasından alınan olumlu sonucun ardından Mehmet Cengiz Tesisleri’ndeki antrenman sahası da hibrit çim uygulamasına geçiyor.
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