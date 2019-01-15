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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
15.01.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor'da yeni transferler tanıtıldı

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Çaykur Rizespor'da yeni transferler tanıtıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, daha önce resmi sözleşme imzalanan Mykola Moroziuk ve Prejuce Nakoulma için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Çaykur Didi Stadı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkan yardımcısı Ali Haydar Er, basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yönetim kurulu üyesi Serkan Karavin ile futbolcular Nakoulma ve Moroziuk katıldı. Er, yaptığı konuşmada, Ukraynalı savunma oyuncusu Mykola Moroziuk ve Burkina Fasolu forvet Nguimbe Prejuce Nakoulma ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Transfer konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Er, "Rize'yi mutlu etme adına birlik beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Aatıf Chahechouhe'nun transferi için süreç devam ediyor. Menajeri ile bugün görüşüyoruz. Taraftarı memnun edecek gelişmeler yaşanıyor. Faslı oyuncunun transferi noktasında önemli aşama kaydettik." dedi.

Er, Okan Buruk'un isteği doğrultusunda çalıştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Belirlediğimiz kurallar doğrultusunda gidecek ve gelecek oyuncular için sistemi bozmadan çalışıyoruz. Gönderilecek isimlerden Armand Traore konusunda ciddi sorun yaşayacağız. Çaykur Rizespor'a kimse ihtarname göndermemişken Traore ihtarname gönderdi. Elbette hakkıdır. Gideceklere göre gelecekleri belirleyeceğiz."

- Futbolcu görüşleri

Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes'ten transfer edilen Burkina Fasolu Nguimbe Prejuce Nakoulma, kulüp yöneticilerine gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

Takıma, ligde kalma hedefine katkı sağlamak için geldiğini vurgulayan Nakoulma, "Buraya güzel işler yapacağımıza inandığım için geldim. Takım ve teknik heyet çok iyi. Takımı çok daha iyi yerlere getireceğiz. Üç puanlı sistemde her şey bizim elimizde." diye konuştu.

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Nakoulma, Kasımpaşa maçına hazır olduğunu ve elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Ukrayna Premier Lig takımlarından Dinamo Kiev'den kiralık olarak transfer edilen savunma oyuncusu Mykola Moroziuk ise Çaykur Rizespor'a büyük hevesle geldiğini söyledi.

Çok zor bir yarış içerisinde olacaklarını kaydeden deneyimli defans oyuncusu, "Takımın nerede olduğunu biliyorum. Üst ligde kalması için elimden geleni yapmak için çalışacağım. Hedefim sezon sonunda görevini başarı ile yapmış biri olabilmek." ifadelerini kullandı.

Şehre uyum süreci olabileceğine değinen Moroziuk, "Benim bu konuda sürem yok. Bu nedenle bir an önce katkı sağlamalıyım. Rizespor tesisleri çok iyi. Az bir zaman görme fırsatı buldum ama gördüklerim beni memnun etti." değerlendirmesinde bulundu.

Moroziuk, Türkiye'de oynayan oyunculardan son derece olumlu referanslar aldıklarını sözlerine ekledi.

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