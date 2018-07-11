Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.
Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.
Futbolcular, idmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.
Antrenman, şut ve orta açma organizasyonlarının ardından teknik çalışmayla son buldu.
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