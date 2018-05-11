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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
dha
11.05.2018 - 11:04, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor’da transfer görüşmeleri başladı

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Çaykur Rizespor’da transfer görüşmeleri başladı

Bir sezon aranın ardından yeniden Spor Toto Süper Lig’e yükselen Çaykur Rizespor’da basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaklaşık bir ay önce transfer çalışmalarına başladıklarını ve kampa kadar transfer çalışmalarını tamamlamak istediklerini söyledi.

Süper Lig’in yeni takımlarından Çaykur Rizespor’da gelecek sezon için çalışmalar başladı. Kulübün basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, takımın transfer çalışmaları, gidecek ve kalacak futbolcular hakkında bilgiler verdi. Bakır, Çaykur Rizespor’u yeniden Süper Lig’e yükselten teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yola devam edeceklerini belirterek, "Hocamızdan memnunuz ve Süper Lig’de de başarılı olacağına inanıyoruz. Hocamızla herhangi bir görüş ayrılığımız bulunmamaktadır. Her konuda aynı noktada buluştuk" dedi.

"TÜRK FUTBOLUNA YENİ OYUNCULAR KAZANDIRACAĞIZ"

Transfer çalışmaları hakkında bilgiler veren Bakır, şu ifadeleri kullandı:

"Süper Lig’i garantilemeden önce de transfer çalışmalarına başlamıştık. Amacımız genç ve gelecek vaat eden oyuncuları takımımıza kazandırmak. Taraftarlarımız merak etmesin, bu sezon heyecan verici bir takım kuracağız. Geleceğin kadrosunu oluşturmak için kapsamlı bir şekilde çalışıyoruz. Bu bağlamda Türkiye’nin farklı yerlerinde ve yurt dışında çalışma yapan arkadaşlarımız var. Yurt dışında şu ana kadar çok ciddi futbolcu taraması yaptık. Scout ekibimiz ile birlikte çalışmalarımız sürüyor. Türkiye’den de bazı futbolcular ile temas halindeyiz. Çaykur Rizespor, bu sezon yapacağı transferler ile hem taraftarlarını memnun edecek hem de Türk futboluna yeni oyuncular kazandıracak. Bu sayede geleceğimize yatırım yapacak ve ilerde de ekonomik olarak katkı sağlayacak futbolcuları takımımıza kazandırmak istiyoruz. Mayıs ayı bitmeden transferlerde belli bir yol almak istiyoruz. İlk hedefimiz sezon başı kampına kadar takımımıza yeni transferleri kazandırmak."

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"SAMUDIO İLE ANLAŞTIK"

Spor Toto 1’inci Lig’de bu sezon attığı 20 gol ile gol kralı olan ve Çaykur Rizespor’un yeniden Süper Lig’e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Paraguaylı forvet Brain Samudio’nun takımdaki geleceği hakkında da konuşan Bakır, "Samudio ile anlaşma sağlandı. Zaten kendisini satın alma opsiyonumuz vardı ancak buna gerek kalmadan anlaşma sağladık" ifadelerini kullandı.

KALACAK VE GİDECEKLER GELECEK HAFTA NETLEŞECEK

Bakır, takımda kalacak veya gidecek oyuncular hakkında teknik direktör İbrahim Üzülmez ile görüştüklerini ve önümüzdeki hafta bu konunun netlik kazanacağını söyledi. Bakır, takımda kimin kalıp kimin gideceğine teknik direktör İbrahim Üzülmez’in raporu doğrultusunda karar vereceklerini belirtti.

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