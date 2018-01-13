Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları devam ediyor

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 31 puanla 3'üncü sırada kapatan Ç. Rizespor, kadrosunda eksik gördüğü bölgelere ara transfer döneminde takviyeler yaptı. Yeşil-mavililer, DG Sivasspor'dan orta saha oyuncusu Galip Güzel, Osmanlıspor'dan eski futbolcusu Koray Altınay ve son olarak Gençlerbirliği'nden forvet Vedat Muriqi'i kadrosuna kattı.



Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, şartların uygun olması halinde takıma 1-2 takviye daha yapacaklarını söyledi. Bakır transfer hakkında, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle defans bölgesine takviye yapmak istiyoruz. Şartlar uygun olursa bir veya iki oyuncuyu kadroya katabiliriz. Yabancı sayısı konusunda sıkıntılar olduğundan olağanüstü bir durum olmaması halinde yapılacak transferler yerli olacak" diye konuştu.

Takıma yeni katılan Vedat Muriqi hakkında Bakır, "Muriqi, TFF 1'inci Lig'i bilen bir oyuncu, bu konuda avantaj sağlayacaktır. İlk yarıda takımında süre aldı ve hazır bir şekilde aramıza katılacak. Güçlü ve dirençli bir yapısı var. Kweuke'nin yokluğunda takımın gol sıkıntısını çözeceğini düşünüyoruz. Muriqi transferi ile takımımızın o bölgedeki boy ortalaması da arttı. Özellikle hava toplarında etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.

"KAMP DÖNEMİ VERİMLİ GEÇTİ"

Bakır, Antalya kampının takım için taktik ve kondisyon açısından verimli geçtiğini ve yeni katılan oyuncuların bu dönemde takıma adaptasyon sağladığını söyledi. Bakır, "Antalya kampı sona erdi, ara verilmeden Rize'de çalışmalar devam edecek. Kamp dönemi hem takım açısından hem de yeni katılan futbolcular için çok verimli geçti. Yeni transfler bu dönemde takımla kaynaştı. Yapılan takviyeler ligin ikinci yarısında bize güç katacağını düşünüyoruz. Hazırlık maçlarında bunun yansımaları gördük. Takımımız daha diri ve arzulu. İlk yarıda sakatlıklar yüzünden takıma gerekli katkı sağlayamayan futbolcularımızda bu arada iyi çalışıp, ikinci yarı için kendilerini hazırladı" diyerek açıklamasını noktaladı.