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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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aa-spor
27.04.2018 - 12:05, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor'da Süper Lig heyecanı!

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Çaykur Rizespor'da Süper Lig heyecanı!

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında yarın Ümraniyespor'a konuk olacak lider Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, şampiyonluk yarışında sezonun en değerli maçına çıkacaklarını, kazanıp Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmayı garantilemek istediklerini söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluk yarışının çok zor geçtiğini, son 2 haftaya girilirken kıyasıya yarışın devam ettiğini, kaybedilecek puanların artık telafisinin mümkün olmadığını belirtti.

Ümraniyespor'un ilk iki yarışının içerisindeki rakiplerinden biri olduğuna değinen Bakır, "Rakibimiz, Süper Lig'i sezon başından itibaren çok isteyen ve iyi top oynayan ekiplerden birisi. Çok tecrübeli bir kadroya sahipler. Özellikle iç sahada çok başarılı sonuçlar aldı. Sahalarında 16 maçta sadece Eskişehirspor'a karşı kaybettiler. Çok zor bir maç bizi bekliyor." dedi.

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Her iki ekip için de zorluk ve anlamı yüksek bir maç olacağına vurgu yapan Bakır, şöyle konuştu:
"Rakibimiz ilk iki şansını kaybetmek istemiyor, biz ise yara almamak için oynayacağız. Şampiyonluk yarışında sezonun en zor ve en değerli maçına çıkıyoruz. Ümraniyespor karşısında kazanıp, Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmak istiyoruz. Rakibimizle aramızdaki beş puanlık fark çok önemli değil. Rehavetin getireceği zararları biliyoruz. Bu nedenle hedefimiz bir puan değil üç puan üzerine olacak."

Geçen sezon veda ettikleri Süper Lig'in kapısına geldiklerini aktaran Bakır, "Bu ligde hep misafir olduğumuzu söyledik. Misafirliğimizi Ümraniyespor maçı ile sonlandırıp son hafta kendi sahamızda Gazişehir Gaziantep maçı ile kupamızı kaldırmak en büyük temennimiz. Bu camia futbolcusundan taraftarına kadar verdiği mücadele ile bunu sonuna kadar hak etti." ifadelerini kullandı.

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