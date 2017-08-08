Çaykur Rizespor'da Kalkavan yönetimi görevi devrediyor!

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Rizespor Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ortakları arasında yapılan değerlendirme sonucunda yönetim kurulunda görev değişikliğine gidilmesi kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, 2008 yılından itibaren görevin büyük bir özveri ve fedakarlıkla yürütüldüğü vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüzün kurumsallaşması yolunda büyük emek sarf eden, mali disiplinden taviz vermeden üst üste 6 sene UEFA Kulüp Lisansı alınmasını sağlayan yönetim kurulumuza destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ortaklarımıza, taraftarlarımıza, Rize şehrimize ve camiamıza teşekkür ederiz."
Kalkavan'ın görevi Hasan Kemal Yardımcı'ya devredeceği öğrenildi.