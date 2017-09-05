Çaykur Rizespor'da imzalar atıldı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni transferleri Lincoln Henrique Oliveira dos Santos ile Halil İbrahim Sönmez için imza töreni düzenledi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Halil İbrahim Sönmez ve Lincoln transferlerinden sonra bir transferleri daha kaldığını söyledi.

Teknik direktör Hikmet Karaman'ın isteğiyle iki transfer yaptıklarını ifade eden Yardımcı, "Yiğithan Güveli için de Fenerbahçe'den haber bekliyoruz. Yiğithan da gelmek istiyor. Bu transferi de en kısa sürede bitirmek istiyoruz." dedi.

Yardımcı, ligin zorlu bir maraton olduğunu vurgulayarak, "Çok dikkatli olup, ayaklarımızı yere sağlam basacağız. İlk üç maçı kazandık ama henüz başındayız. Takımın kalitesi belli. Bunu tüm spor kamuoyu konuşuyor. Beni heveslendiren kısmı oyuncularımızın hırsı, isteği ve arzusu. Bu şekilde devam edip eksiklerimizi de giderip, hedefimize ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Hiçbir şekilde havaya girmeyeceklerini, ayaklarını yere sağlam basacaklarını aktaran Yardımcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ligdeki tüm rakiplerimize saygı gösteriyoruz. Heyecanımız artacak ama havaya girmeyeceğiz. Teknik kadro ve oyuncularımız futbolun doğrularını yapacak, biz de yönetimin doğrularını yapacağız. 17 Eylül'de yapacağımız genel kurulda yeni bir yönetim oluşturup, görev dağılımını yapacağız. Amacımız Çaykur Rizespor taraftarını ve camiasını mahcup etmemek. Bu yüzden onlardan isteğim istekli ve hevesli bir şekilde maça gelsinler. Çaykur Rizespor'un daha iyi olması için hepimiz elimizden geleni yapacağız. Bu işin en büyük ayağı da tribündür. Aldığımız ve sıkı çalışmamız gereken bu görevde tribünler de dolacak. İlgi,alaka ve sevgiyle ne gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz."

Yardımcı, şehirde "Bu takım yenilmez." diye kulağına konuşmalar geldiğini kaydederek, "Yenilmeyecek hiçbir takım yoktur. Öyle beklentileri tavan yaptırıp, uçurumdan yuvarlanmak istemem. Beklenti elbette güzel ama bunun da bir usulü var. Haddini ve özgül ağırlığını bileceksin. Elbette iyi ve masraflı bir takımımız var. Bunun karşılığı öyle palavra ile olmaz. Çünkü kim olursan ol, bu ligde tokadı nereden yiyeceğin belli olmaz. Bu lig havayı ve rehaveti kaldırmaz. Hepimiz bunu çok iyi biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolcuların görüşleri

Çaykur Rizespor'un Atiker Konyaspor'dan transfer ettiği Halil İbrahim Sönmez ise Çaykur Rizespor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Transferde emeği geçen herkese teşekkür eden Halil İbrahim, "Buraya niye geldiğimizin farkındayız. Bu sene tek bir amacımız var. O da şampiyonluk kupasını şehrimize getirmek." ifadesini kullandı.

Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio'dan transfer edilen Lincoln de transferin çok uzun sürmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben kararımı çabuk verdim. Kulüplerin kendi arasında görüşme süreleri var. Benim kariyerim açısından çok önemli bir değişiklikti. Hocanın ilgisini gördükten sonra ben kararımı verdim. Bazı taraftarlar da bana sosyal medya üzerinden mesajlar gönderiyordu. Bunlar benim karar vermemde yardımcı oldu. Buraya geldiğim günden beri o sıcaklığı görüyorum. Benim açımdan da karşılığını vermek kalıyor. Ben de elimden gelenin en iyisini yapıp, sezon sonunda amacımıza ulaşmayı umut ediyorum."