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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol Çaykur Rizespor'da hedef üç puan!
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09.03.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor'da hedef üç puan!

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Çaykur Rizespor'da hedef üç puan!

Spor Toto 1. Lig'de yarın deplasmanda Boluspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, liderlik yarışında avantajlarını korumak için tek hedeflerinin galibiyet olacağını söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rakiplerinin son üç haftada topladığı 9 puan ile şampiyonluk potasının içerisine girdiğini belirtti.

Şampiyonluk yarışında takım sayısının artması ile maçların zorluk derecesinin yükseldiğine dikkati çeken Bakır, "Ligde neredeyse hedefsiz takım yok. Bu da her maçın zorluk derecesini artırıyor. Boluspor da yakaladığı çıkış ile yarın içerisine dahil oldu. Oldukça tecrübeli bir kadroya sahip. Cezalı futbolcularının dönmesi ile bize karşı tam takım olarak sahada olacaklar. Çok değerli ve kaliteli bir ekibe karşı mücadele edeceğiz." dedi.

İşlerinin kolay olmadığını ifade eden Bakır, "Adeta altı puanlık bir maç. Kazanan kendi hedefleri doğrultusunda çok büyük bir eşiği atlamış olacak. Yarışta son haftalara yaklaşılırken yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Liderlik yarışında avantajımızı korumak için Boluspor deplasmanında tek planımız kazanmak üzerine olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakır, Boluspor deplasmanında taraftarların kendilerini yalnız bırakmamalarını isteyerek, özellikle İstanbul'dan taraftar desteği beklediklerini sözlerine ekledi.

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