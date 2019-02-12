Çaykur Rizespor'da gözler Bursaspor maçına çevrildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÇaykur Rizespor'da gözler Bursaspor maçına çevrildi
GeriFutbol Çaykur Rizespor'da gözler Bursaspor maçına çevrildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
12.02.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor'da gözler Bursaspor maçına çevrildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çaykur Rizespor'da gözler Bursaspor maçına çevrildi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü Bursaspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un Faslı futbolcusu Mohamed Abarhoun, Bursa'ya kazanmak için gideceklerini söyledi.

Defans oyuncusu Abarhoun, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci devreye çok iyi başladıklarını belirtti. İlk 4 maçta 3 galibiyet aldıklarını ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, "Bu bizim için çok iyi oldu. Tek hedefimiz bütün maçları kazanmak. Bu her zaman mümkün olmuyor. Takım olarak iyi durumdayız." dedi.

Mohamed Abarhoun, Bursaspor maçına odaklandıklarını aktararak, söyle konuştu:

"Bursa'ya da kazanmak için gideceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tek hedefimiz üç puan. Taraflarımız hem sahamızda hem de deplasman maçlarında bize çok yardımcı oldular. Onların desteğinin artı olduğunu düşünüyorum. Kalan maçlarda da elimizden geleni yapacağız. Moral olarak da çok iyi seviyedeyiz."

En Çok Oynanan Bahis
  • 414Fenerbahçe - Zenit
    1
    MS2
    3,00
    10353kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Ara transfer döneminde takıma yeni oyuncuların katıldığını hatırlatan Abarhoun, "Henüz uyum sürecini atlatamadık. Herkes takımın daha yukarılara çıkması için elinden geleni yapıyor. Dört maçta alınan 10 puan var. Önümüzdeki maçlarda bu serinin devam etmesini istiyoruz. Önemli olan kaybetmemek. Sahadan bir şekilde puanla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mohamed Abarhoun, Rize'yi çok sevdiğini belirterek, "Sakin bir şehir. Ailem için bu çok önemli bir unsurdu. Burayı tercih etmemdeki faktörlerden birisiydi. En çok bunu sevdim." yorumunu yaptı. Çaykur Rizespor, yaptığı antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Davide Petrucci, Aminu Umar ve Aatıf Chahechouhe katılmadı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

BB Erzurumspor kuvvet çalıştı

Bifouma, Beşiktaş maçında yok

Galatasaray'da yeni transfer için imza töreni düzenleniyor (CANLI)

Çaykur Rizespor'da gözler Bursaspor maçına çevrildi