Çaykur Rizespor'da Dhurgham İsmail ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Iraklı oyuncusu Dhurgham İsmail ile yollarını ayırdı.
Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 2015-2016 sezonunda kadroya dahil edilen oyuncuyla ilgili olarak, "Dhurgham İsmail ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştır. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle