Çaykur Rizespor'da Aatıf için karar vakti
Ligin ilk yarısında Fenerbahçe’de yokları oynayan Aatif Aatif Chahechouhe, Çaykur Rizespor’a bedelsiz olarak transfer olmuştu. Faslı futbolcu yeni takımında eski başarılı günlerine döndü.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Faslı oyuncu, ortaya koyduğu başarılı futbolun yanı sıra takımda ağabeylik rolünü de üstlenerek takım kaptanlığına kadar yükseldi. Taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Taraftarlar Aatif’in takımda tutulmasını ve sözleşmesinin uzatılmasını istiyor. Ancak hala sözleşmenin uzatılmaması kafalarda soru işaretleri yarattı.
TAKIMLAR SIRAYA GİRDİ
Başkan Hasan Kartal, başta Aatif olmak üzere sözleşmesi biten tüm oyuncularla yeniden anlaşma yapmak için sezon sonunu işaret etti. Ancak Aatif için bazı Anadolu kulüplerinin devreye girdikleri öğrenildi. Başta eski kulübü Sivasspor olmak üzere Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Antalyaspor’un Faslı oyuncu için nabız yokladığı bilgisine ulaşıldı. Faslı oyuncunun bonservisinin elinde olması da birçok kulübün iştahını kabartıyor.
RİZE’Yİ SEVDİ AMA...
Yıldız oyuncunun daha önce Rize’yi çok sevdiğini ve takımda kalmak istediğini söylediği öğrenildi. Ancak yönetim kanadından kendisine herhangi bir teklif yapılmamasından dolayı Aatif beklemeye geçti. Kulüp yönetiminin ise elini çabuk tutarak Faslı yıldız ile anlaşması bekleniyor. Yönetimden herhangi bir teklif gelmemesi halinde Aatif’in diğer kulüplerin tekliflerini değerlendireceği belirtildi. Öte yandan yıldız oyuncu ligin ikinci yarısında Atmaca ile çıktığı 9 lig maçında 3 gol attı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muric, basında çıkan transfer haberleri hakkında konuştu...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle