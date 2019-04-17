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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.04.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor'da Aatıf için karar vakti

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Çaykur Rizespor'da Aatıf için karar vakti

Ligin ilk yarısında Fenerbahçe’de yokları oynayan Aatif Aatif Chahechouhe, Çaykur Rizespor’a bedelsiz olarak transfer olmuştu. Faslı futbolcu yeni takımında eski başarılı günlerine döndü.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Faslı oyuncu, ortaya koyduğu başarılı futbolun yanı sıra takımda ağabeylik rolünü de üstlenerek takım kaptanlığına kadar yükseldi. Taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Taraftarlar Aatif’in takımda tutulmasını ve sözleşmesinin uzatılmasını istiyor. Ancak hala sözleşmenin uzatılmaması kafalarda soru işaretleri yarattı.

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Fenerbahçe 3 eksikle çalıştı

TAKIMLAR SIRAYA GİRDİ

Başkan Hasan Kartal, başta Aatif olmak üzere sözleşmesi biten tüm oyuncularla yeniden anlaşma yapmak için sezon sonunu işaret etti. Ancak Aatif için bazı Anadolu kulüplerinin devreye girdikleri öğrenildi. Başta eski kulübü Sivasspor olmak üzere Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Antalyaspor’un Faslı oyuncu için nabız yokladığı bilgisine ulaşıldı. Faslı oyuncunun bonservisinin elinde olması da birçok kulübün iştahını kabartıyor.

RİZE’Yİ SEVDİ AMA...

Yıldız oyuncunun daha önce Rize’yi çok sevdiğini ve takımda kalmak istediğini söylediği öğrenildi. Ancak yönetim kanadından kendisine herhangi bir teklif yapılmamasından dolayı Aatif beklemeye geçti. Kulüp yönetiminin ise elini çabuk tutarak Faslı yıldız ile anlaşması bekleniyor. Yönetimden herhangi bir teklif gelmemesi halinde Aatif’in diğer kulüplerin tekliflerini değerlendireceği belirtildi. Öte yandan yıldız oyuncu ligin ikinci yarısında Atmaca ile çıktığı 9 lig maçında 3 gol attı.

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Çaykur Rizesporda Aatıf için karar vakti

Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muric, basında çıkan transfer haberleri hakkında konuştu...

Vedat Muric'ten transfer açıklamasıSüper Lig'de hafta sonu deplasmanda lider Medipol Başakşehir'e karşı oynayacak Çaykur Rizespor'un Kosovalı forveti Vedat Muric, "Kim şampiyonluğa, kim düşmeye oynuyor, bizi takım olarak hiç ilgilendirmiyor. Biz öncelikle Çaykur Rizespor arması ve formasıyla ne kadar üste çıkabiliriz, bunun hedefindeyiz" dedi.
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