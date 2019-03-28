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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
28.03.2019 - 08:58, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor'da Aatif görüşme odasına

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Çaykur Rizespor'da Aatif görüşme odasına

Rizespor devre arasında 4 aylığına renklerine bağladığı Faslı yıldızı Aatif Chahechouhe ile yeni kontrat yapmak için masaya oturuyor. Aatif da Karadeniz ekibinde kalmaya sıcak bakıyor.

Çaykur Rizespor’un ara transfer döneminde 4 ay için 960 bin Euro ödeyerek Fenerbahçe’den renklerine bağladığı Aatif, kısa sürede takıma müthiş bir uyum sağladı, kaptanlık pazubandını koluna taktı.

Saha içinde ve saha dışında aldığı sorumlulukla yönetimin büyük beğenisini kazanan yıldız oyuncuyla yeni bir kontrat yapılması için düğmeye basıldı.

Elde edilen bilgiye göre lige verilen milli arayla birlikte seçim arası bu işin çözülmesi için yam tam bir fırsat olarak görülüyor.

32 yaşına gelen başarılı oyuncunun menajeriyle bir araya gelinecek, yeni kontratın şartları görüşülecek. Aatif’in da kariyerine Karadeniz ekibinde devam etmeye çok sıcak baktığı bildirildi.

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32 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile ilgili sorulara bu yanıtı vermişti...

Aatif Chahechouhe'dan Fenerbahçe açıklamasıÇaykur Rizespor'un devre arasında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe, Rize'de çok iyi karşılandığını belirtirken, eski takımı Fenerbahçe'nin yaşadığı sıkıntılı sürecin nedenini ise kulüpte yaşanan hızlı değişimlere bağladı.
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