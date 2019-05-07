Çaykur Rizespor'da Aatif alarmı
Lider Galatasaray’ı eliboş gönderip Avrupa potasına girmeyi hedefleyen Karadeniz ekibinde gündem Aatif... Fransa’daki tedavisi tamamlanan yıldız oyuncu bugünden itibaren takıma katılacak, durumuna bakılacak.
Okan Buruk yönetiminde sezonun ikinci yarısında topladığı 28 puanla ligin tartışmasız en flaş takımlarından biri olan Rize’nin gözü Aslan’da. Liderliği devralan Galatasaray’ı konuk etmeye hazırlanan Yeşil- Mavililer’in tek hedefi sahadan galibiyetle ayrılabilmek.
Bu doğrultuda planlamalarını sürdüren Karadeniz ekibinde gündem ise takımın yıldız ismi Aatif Chahechouhe. Sivas maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Ankaragücü deplasmanına götürülmeyen ve tedavi için ülkesine giden başarılı oyuncunun dün Rize’ye döndüğü öğrenildi. Tetkikleri devam edecek olan oyuncu bugün yapılacak olan idmanda kendisini deneyecek.
Takımda başka eksik yok
Aatıf’in yetiştirilebilmesi adına sağlık ekbi seferberlik ilan edecek. Rize’ye ara transferde gelen ve 3 kez fileleri havalandırıp takımına kritik puanlar kazandıran Aatıf’ın da Galatasaray karşısında forma giymeyi çok istediği ifade edildi. Çaykur Rizespor’da Aatıf dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.
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