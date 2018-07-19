Çaykur Rizesporda 2 ayrılık
Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi Çaykur Rizespor, Galip Güzel ve Recep Niyaz ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Galip Güzel ve Recep Niyaz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, takıma yaptıkları katkılardan dolayı her iki futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki futbol yaşantılarında da başarı dilendi.
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