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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
02.01.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor’a transfer müjdesi!

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Çaykur Rizespor’a transfer müjdesi!

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, kadroya takviye yapacaklarını belirterek "En az 4-5 oyuncu takviyesinde bulunmaya çalışacağız" dedi.

Bu yıl 18’inci kez Süper Lig’de mücadele eden Çaykur Rizespor, sona eren ilk yarı ile birlikte tarihinin en kötü başlangıcına imza attı. 17 maç sonunda sadece Fenerbahçe’yi mağlup eden yeşil mavililer topladığı 12 puanla devreye puan tablosunun son basamağında girdi. Ligin ikinci yarısı ile birlikte kadrosunda önemli revizyonlar yapmaya hazırlanan Çaykur Rizespor’da transfer hareketliliği başladı.

HASAN KARTAL: "EN AZ 4-5 TAKVİYE YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Yeni yılın hem takımlarına hem de taraftarlarına hayırlı olmasını dileyen Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, "Transferlerle ilgili olarak çalışmalarımız devam ediyor. Okan hocamız ile fikir alışverişi yapıyoruz. Onun isteklerini ve belirlediği öncelikleri göz önünde tutarak en az 4-5 oyuncu takviyesinde bulunmaya çalışacağız. Bir çok bölgeye oyuncu bakıyoruz. Yeni yıla daha umutlu ve daha güçlü bir şekilde gireceğiz. Taraftarlarımızın beklentilerinin farkındayız. Onları mutlu etmek için elimizden geleni ardımıza koymadan çalışacağız. Çaykur Rizespor camiası olarak ikinci yarıda kenetlenmeli ve bu takımı hep beraber ligde tutmalıyız" diye konuştu.

OKAN BURUK: "TAKVİYE YAPACAĞIZ"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk da takımının kadro kalitesi anlamında yetersiz kaldığını dile getirdi. Buruk, "Yeni oyuncular alacağız, takviye yapacağız. Özellikle savunmadaki eksiklerimizi görüyoruz. Yapacağımız takviyelerle takımımızı daha iyi duruma getireceğiz. Elimizde çok fazla oynamayan özellikle yabancı oyuncu var. Burada bir değişim olacak. Bu anlamda başkanımız ve yönetim kurulumuzla tekrar istişare edip direkt katkı sağlamayan oyuncularla yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Kadro olarak yenilenmeye ihtiyacımız var. Kadronun çok daha güçlü, çok daha alternatifli olması gerekiyor. Bunun için de bazı oyuncuları gönderip yeni oyuncular alacağız" ifadelerini kullandı.

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