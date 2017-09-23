Çaykur Rizespor'a FIFA'dan iyi haber

İran'ın Persian Gulf Pro Lig ekiplerinden Persepolis takımından geçen yıl 2 yıllığına Çaykur Rizespor'a transfer olan Mehdi Taremi için transferi sonrası bazı taraftarlar 'Ülkene dön' kampanyası başlatmıştı. Gerçekleşen transferin ardından Çaykur Rizespor Kulübü'nün internet sitesine de hakaret ve küfür içeren mesajlar gönderen İranlı taraftarlar, oyuncunun İran'da yaşayan ailesine yönelik de tehditlerde bulundu. İran'da önceki sezonu gol kralı olarak tamamlayan başarılı oyuncu artan tehdit ve baskılar nedeniyle takımın Avusturya kampını terk ederek ülkesine dönmüştü. Çaykur Rizespor Kulübü, 2 yıllık sözleşmesi bulunan futbolcu için FIFA'ya başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren FİFA, futbolcunun Çaykur Rizespor'a 789.500 Euro tazminat ödemesine karar verdi. FİFA ayrıca futbolcuya 4 ay men cezası ve kulübüne iki dönem transfer yasağı verdi.