Çaykur Rizespor'a Feyenoord'dan sol bek: Nelom
Sol bek konusunda arayışlarını sürdüren Çaykur Rizespor, Feyenoord’da sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Nelom ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Süper Lig’in yeni ekibi Çaykur Rizespor, Slovenya kampı öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Birçok mevkiiye takviye yapacak olan Yeşil-Mavililer’in gündeminde yabancı oyuncular var. Sol bek konusunda arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibi, Feyenoord’da sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Nelom ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelecek olan Nelom, imzayı attıktan sonra 18 Temmuz’da başlayacak olan Slovenya kampında takıma katılacak. Feyenoord altyapısından yetişen Surinam asıllı futbolcunun Hollanda Milli Takımı’yla da iki maçı bulunuyor. (Fanatik)
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