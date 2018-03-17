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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Çaykur Rizespor'a, Adana freni!
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Futbol
DHA
17.03.2018 - 15:34, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor'a, Adana freni!

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Çaykur Rizespor'a, Adana freni!

Spor Toto 1'inci Lig'de Çaykur Rizespor, sahasında Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.

STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Cemal Bingül (xx), Habip Tiryaki (xx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Ramos (xx), Mehmet (xxx), Orhan (xx) (Dk. 88 Kweuke x), Robin (xx), Lincoln (xx)(Dk. 46 Recep xx) , Sadane (xx), Galip (xxx), Süleyman (xx), Oğulcan (xx) (Dk. 60 Turgut Doğan xx), Samudio (xx)
ADANASPOR: İrfan Can (xx) - Rodrigo (xx), Yakup (xx), Onur (xx), Gökhan (xx), Renan (xx), Tevfik (xx), Mustafa (xx)(Dk. 73 Bilal Yener x) , Ronei (x), Bahattin (xx)(Dk. 81 Oğuz Han x), Magaye (xx) (Dk. 90+1 Uche)
GOLLER: Dk. 79 Galip (Çaykur Rizespor), Dk. 26 Ronei (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Oğulcan, Robin (Çaykur Rizespor) Mustafa, Bahattin (Adanaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 85 Ronei (Adanaspor)

Karşılaşma sonunda Adanasporlu Rodrigo ile Çaykur Rizespor'un yedek kulübesindeki Abdullah Durak arasında gerginlik yaşandı. Olaya diğer futbolcular ile teknik direktörü İbrahim Üzülmez müdahale etti.

MAÇTAN DAKİKALAR
19’uncu dakikada Adanaspor’un sağ taraftan gelişen atağında Bahattin’in şutunda top az farkla auta çıktı.
25’inci dakikada Magaye çizgiye inip pasını kale sahası içine gönderdi. Topla buluşan Ronei şutunu çekerek topu ağlara gönderdi. 0-1
37’nci dakikada Orhan’ın pası ile kale sahası sağ çaprazında topla buluşan Galip’in sert şutunda top direğe çarparak auta çıktı.
51’inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Orhan’ın ortasında topa kafayı vuran Oğulcan’ın şutu auta gitti.
77’nci dakikada Süleyman’ın ceza sahasına yaptığı ortada rakip oyuncuya rağmen topa kafayı vuran Saadane’nin şutu kaleci İrfan Can’ın kontrolünde auta çıktı.
79’uncu dakikada Mehmet’in sağ taraftan yaptığı ortada topu ceza sahasında Samudio kafa ile indirdi. Topu önünde bulan Recep’in şutunu kaleci İrfan Can çeldi. Kale çizgisi önüde topla buluşan Galip topu ağlara gönderdi. 1-1
85’inci dakikada Süleyman’ın çekerek düşüren Ronei sarı kart gördü. Sarı kartın ardından Çaykur Rizespor yedek kulübesine el kol hareketi yapan Ronei ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
90+1'inci dakikada Samudio'nun çıkarttığı pasla topla buluşan Ramos'un şutu üstten auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

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