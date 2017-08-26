Çaykur Rizespor zorlanmadı

Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Narinç, Cevdet Kömürcüoğlu
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Robin Yalçın, Özgür Çek (Dk. 65 Süleyman Koç), Petrucci, Recep Niyaz, Oğulcan Çağlayan, Mehmet Uslu, Samudio (Dk. 90+2 Sinan Yazıcı), Kweuke (Dk. 75 Ümit Kurt)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kaya Tarakçı, Tolga Ünlü (Dk. 82 Mert Nobre), Acka, Trtovac, Lokman Gör, Mansaly, Kubilay Sönmez, Burhan Eşer, Gökhan Karadeniz (Dk. 65 Erhan Çelenk), Murat Gürbüzerol (Dk. 46 Harba), Hamza Younes
Goller: Dk. 18 Recep Niyaz, Dk. 88 Kubilay Sönmez (Kendi kalesine) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Murat Gürbüzerol, Dk.81 Harba (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)