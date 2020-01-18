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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.01.2020 - 20:11,Son Güncelleme:/

Çaykur Rizespor, Yusuf Acer'i Erzurumspor'a kiraladı!

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Çaykur Rizespor, Yusuf Acer'i Erzurumspor'a kiraladı!

Çaykur Rizespor, sezon başı kadrosuna dahil ettiği Yusuf Acer'i sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiraladığını bildirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yusuf Acer'e yeni takımında başarı dileklerinde bulunuldu.

Sezon başında Altınordu Kulübünden transfer edilen Yusuf Acer, Süper Lig'de forma şansı bulamamıştı.

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Çaykur Rizespor, Yusuf Aceri Erzurumspora kiraladı

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