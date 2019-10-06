Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de 7. hafta maçlarından biri Çaykur Rizespor-Trabzonspor arasında gerçekleşecek. Basel ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında galibiyet elde ederek üst sıralara yükselmek istiyor. Peki, Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Çaykur Rizespor - Trabzonspor mücadelesi için geri sayım devam ediyor. İki Karadeniz takımı Süper Lig'in 7. haftasında kıyasıya bir mücadele edecek. Bordo-mavili takım, Çaykur Rizespor karşılaşmasından galibiyetle ayrılması durumunda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği 7. haftada önemli bir avantaj elde etmiş olacak.
6 Ekim Pazar günü saat 19:00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 37. randevuda
İki takım arasında ligde geride kalan 36 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 23-5 üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Rize'de oynanacak maçla ligde 37. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 36 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 23-5 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda rakip kaleye 74 gol atarken, kalesinde ise 28 gol gördü.
Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçları Trabzonspor 4-1 ve 3-2'lok skorlarla kazanmıştı.
Rize'deki maçlar
Rize'de oynanan karşılaşmaların 8'inde Trabzonspor galip geldi. 6 müsabakada taraflar sahadan beraberlikle ayrılırken, 4 maç ise ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda 29 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü. Öte yandan Trabzonspor, Süper Lig'de 18 maçtır rakip fileleri havalandırırken tarihinin en uzun gol atma serisini yaşıyor.
Trabzonspor sessiz kalmıyor!
Trabzonspor ligde sessiz kalmıyor, estikçe esiyor... Karadeniz devi, Süper Lig’de oynadığı son 18 karşılaşmada da rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Bordo- Mavililer, bu alanda kendi tarihinin en iyi dönemini yaşarken, ligde de devam eden en uzun seriye sahip.
Gol yollarında sorun yaşamayan Trabzonspor, Rize karşısında da seriyi sürdürmeyi hedefliyor.
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