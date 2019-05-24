Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 2-3
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yenen Trabzonspor, ligi dördüncü sırada tamamladı.
Ayrıntılar gelecek...
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın solundan az farkla auta çıktı.
16. dakikada Trabzonspor ceza sahası içinde Vedat Muriç'in kaleye göndermek istediği topu önünde bulunan Boldrin kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0
20. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan penaltı noktasına doğru gönderdiği topu iyi yükselen Rodallega meşin yuvarlağı kaleci Gökhan'ın solundan ağalarla buluşturdu. 1-1
24. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Ekuban'ın pasında kale sahası içinde bulunan Rodallega'nın vuruşunda önce kaleciye sonra da Melnjak'a çarpan top ağalarla buluştu. 1-2
32. dakikada Rodallega'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
43. dakikada Ekuban'ın havadan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı kaleci Gökhan'ın sağından ağalarla buluşturdu. 1-3
Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip bordo-mavililerin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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