Çaykur Rizespor Tolgay Arslan'a talip
Ersun Yanal, geçtiğimiz sezonun devre arasında aldırdığı Tolgay Arslan’a bu sezon forma vermiyor. Tolgay; Emre, Gustavo, Tolga ve Ozan Tufan’ın gerisinde kaldı.
Sarı- Lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncuya gelecek teklifleri değrelendirmeye hazır. Tolgay için henüz resmi teklif yok.
Ancak Çaykur Rizespor’un, gurbetçi orta saha oyuncusuyla ilgilendiği öğrenildi. Karadeniz ekibi, Tolgay’ı sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.
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