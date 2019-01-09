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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.01.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'dan VAR açıklaması

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'dan VAR açıklaması

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmasına rağmen yanlış kararlarla puanlar kaybettiklerini söyledi.

Okan Buruk, Çaykur Rizespor'un ikinci yarı hazırlıklarına sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yarıda iki-üç maçlarında VAR kararlarıyla yapılan önemli hatalar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle Sivasspor ve bir iki maçta daha bunu yaşadık. VAR sisteminde gidip monitörden bakıp yanlış yorumlayan hakemlerimiz de oldu. Hakem hatalarını en çok yaşayanlardan biriyizdir. Bir ya da iki maç daha kazansaydım, durumum çok daha farklı olacaktı. Hakem hatalarının hep aleyhimize olduğunu gördük. İkinci yarı bunun daha düzeleceğini düşünüyorum. Çünkü onlar da bu sistemi tanımaya başladılar. Monitöre gidip yanlış karar vermeleri insanı daha çok üzüyor. İkinci yarı bu sistemin daha iyi işleyeceğini düşünüyorum."

- "Büyük bir değişime ihtiyacımız var"

Transfer çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü aktaran Buruk, "Büyük bir değişime ihtiyacımız var. Devre arasında bu değişimi de yaşamak istiyoruz. Az katkı veren oyuncuların yerine daha fazla katkı verecek oyuncularla kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Taraftarımızın da beklentisinin farkındayız. En kısa zamanda bulabileceğimiz en iyi oyuncuları kadromuza katacağız. Bu yönde rahat olsunlar. Ligin son sırasında olmamız transferde bir dezavantaj. Kadromuzda düşünmediğimiz oyuncularla da yolumuzu ayıracağız. Bir yenilenme içerisine gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Transferdeki hedeflerine de değinen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü, "En az 6 oyuncu üzerinde duruyoruz. Yabancılarda da 5 isimle yollarımızı ayıracağız, Türk oyunculardan da ayrılacaklar olacak. Bizle beraber olmak istemeyenlere izin vereceğiz. 6 diyoruz ama bu 7 ya da 8'e çıkabilir. İki yabancı oyuncumuzu Rize'de bıraktık, burada bizle beraber olan 3 yabancı oyuncumuz daha var menajerleriyle konuştuk. Ligimizi bilen oyuncularla yaptığımız görüşmeler var. Yurt dışından çok uzun aralar vermemiş liglerden oyuncular bakıyoruz. Hazır oyuncular üzerinde duruyoruz." şeklinde konuştu.

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- "Bambaşka bir Rizespor izletmek istiyoruz"

İlk yarıyı şanssızlıklar ve bireysel hatalar nedeniyle beklentilerin çok altında tamamladıklarına değinen Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Yedinci haftada göreve geldiğimizde öne geçip kazanamayan, eksik kalan rakiplere karşı kazanamayan bir takımdık, bunu değiştirmek istedik. Fenerbahçe galibiyeti bu anlamda bizim için iyiydi. Rakiplerimize çok uzak değiliz. İkinci yarıya çok iyi başlayarak rakiplerimizi bir an önce yakalamak ve puan durumundaki yerimizi değiştirmek istiyoruz. İlk hafta oynayacağımız Kasımpaşa maçıyla çok ciddi bir şekilde başlayacağız. Takımımıza inanıyoruz. İnşallah ikinci yarı bizim için bambaşka olacak. Bambaşka bir Rizespor izletmek istiyoruz. Bu takımın ligde kalması yolunda hep beraber savaşacağız."

Buruk, "Fenerbahçe'nin düşme potasında olması ligde kalmanız adına bir dezavantaj mı?" sorusunu, "O bölgedeki herkesin puanı birbirine yakın. Fenerbahçe de oradaysa o puandaysa herkesle beraber bunu değerlendirebilirsiniz. Biz 12, Fenerbahçe 16 puan almış. Ligin ne kadar sert geçtiğini, takımların birbirine ne kadar yakın olduğunu çok net görüyoruz. Olumlu veya olumsuz seriler takımları belirli bir yere getiriyor. Fenerbahçe de ikinci yarı başında seri yakalayarak oradan uzaklaşmayı düşünüyordur, biz de aynı şeyi düşünüyoruz.

Takım ismine bakmıyoruz, 8-9 takımın küme düşme hattının içinde olduğunu düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.
Okan Buruk, "Fenerbahçe'nin son haftalara kadar düşme tehlikesi yaşayacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Tabii ki düşünmüyorum. Fenerbahçe kadro yapısı ve camia olarak ülkenin önemli bir dinamiği, Fenerbahçe'nin yerinin aldatıcı olduğunu düşünüyorum. Bunu her takım yaşayabilir. 10 puan altında toplayan takımlar da oldu. Fenerbahçe'nin şu anki yerinin dışına çıkacağını düşünüyorum." sözleriyle yanıt verdi.

- "Şu an en büyük favori Başakşehir"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Okan Buruk, şunları söyledi: "Farklı bir şampiyon çıkabilir. Başakşehir'in iddialı olduğunu görüyoruz. Son iki seneyi de lider bitirmişlerdi. İkinci yarı başı itibarıyla tablo biraz daha netleşecektir. Başakşehir'in ilk haftalarda zorlu maçları var. Oyun ve devamlılık olarak bulunduğu yeri hak eden bir takım olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluk için 5-6 takım yarışacaktır. Şu an en büyük favori Başakşehir."

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